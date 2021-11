The Halo Effect z kontraktem. Posłuchaj singla "Shadowminds"

Wyjaśnijmy od razu, iż w The Halo Effect figuruje pięciu byłych i obecnych członków goeteborskiego In Flames: Jesper Strömblad (gitara), Daniel Svensson (perkusja), Peter Iwers (bas), Niclas Engelin (gitara; jako jedyny wciąż w szeregach In Flames) i Mikael Stanne (wokal; także w Dark Tranquillity).

Na początku listopada grupa poinformowała o podpisaniu kontraktu z Nuclear Blast Records, gigantem metalowej fonografii z Niemiec.

Jak przystało na formację z Goeteborga i scenicznych proweniencje jej członków, muzyka The Halo Effect powinna przypaść do gustu zwolennikom melodyjnego death metalu, w którym pobrzmiewają echa klasycznego brzmienia ze wspomnianej stolicy tego gatunku znad cieśniny Kattegat na zachodzie Szwecji.

Przypomnijmy, że The Halo Effect wezmą udział w europejskiej "Vikings and Lionhearts Tour", której współgospodarzami będą Machine Head i Amon Amarth. W jej ramach zespoły te wystąpią 18 września 2022 roku w Tauron Arenie Kraków.

Premierę debiutanckiego longplaya The Halo Effect zaplanowano na rok 2022. Tymczasem już teraz możecie zapoznać się z "Shadowminds", właśnie opublikowanym, pierwszym singlem The Halo Effect: