"To najbardziej rewolucyjny album The Beatles. Szok kulturowy wywołany "Eleanor Rigby" czy "Tomorrow Never Knows" w momencie jego wydania przebija nawet "Sierżanta Pieprza". W kategorii klasycznych trzyminutowych piosenek, jego eklektyzm od "Taxmana" i "Love You To" po "Got To Get You Into My Life" i "I'm Only Sleeping" nie ma sobie równych. Od tego momentu muzyka pop nigdy już nie była taka sama" - pisze Piotr Metz.

The Beatles - "Revolver" z nowym miksem

Album ma status kultowego wśród fanów nie tylko Czwórki z Liverpoolu, ale także klasycznego rocka. Utwory jak "And Your Bird Can Sing" czy "She Said She Said" były czymś całkowicie nowym i dotąd niespotykanym w repertuarze grupy.

To właśnie dzięki albumowi "Revolver", John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr wyruszyli w nową muzyczną podróż. 14 utworów z albumu zostało na nowo zmiksowanych przez producenta Gilesa Martina i inżyniera Sama Okella w stereo i Dolby Atmos, a oryginalny mono miks albumu pochodzi z taśmy z 1966 roku.

Nowa edycja specjalna jest następstwem powszechnie uznanych, zremiksowanych i rozszerzonych edycji specjalnych "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" (2017), "The BEATLES" ("The White Album") (2018), "Abbey Road" (2019) i "Let It Be" (2021).

Wszystkie nowe wydawnictwa "Revolver" zawierają nowy miks stereo albumu, pochodzący bezpośrednio z oryginalnych czterościeżkowych taśm. Dźwięk został odtworzony z oszałamiającą czystością, za pomocą najnowocześniejszej technologii opracowanej przez wielokrotnie nagradzany zespół dźwiękowy pod przewodnictwem Emile de la Rey z WingNut Films Productions Ltd Petera Jacksona. Fizyczne i cyfrowe kolekcje "Super Deluxe" zawierają również oryginalny mono miks, 28 wczesnych nagrań z sesji i trzy domowe dema oraz czterościeżkową EP-kę z nowymi miksami stereo i zremasterowanymi "Paperback Writer" i "Rain". Ponadto w wersji cyfrowej ukaże się także nowy miks Dolby Atmos.