The Beatles znów podbijają listy przebojów: 50 lat płyty "Abbey Road"

Po blisko miesiącu od wydania odnowionej wersji album "Abbey Road" grupy The Beatles trafił na pierwsze miejsce zestawienia płyt długogrających w Wielkiej Brytanii. Na liście wyprzedził nowe płyty Liama Gallaghera, Lewisa Capaldiego, Eda Sheerana i Taylor Swift.

"Abbey Road" przez wielu fanów uznawany jest za najbardziej profesjonalny album w całej historii The Beatles. Niesamowite zgranie muzyków, ich łatwość w przechodzeniu w różne style muzyczne i wirtuozowskie zgranie "części B" płyty, stworzonej z fragmentów najróżniejszych tematów muzycznych, dają niezwykły obraz talentu Johna Lennona, Paula McCartneya, George'a Harrisona i Ringo Starra.

W odnowionej edycji albumu 17 utworów zostało zmiksowanych przez Gilesa Martina oraz inżyniera dźwięku Sama Okella. Do podstawowej tracklisty dodano także 23 nagrania z sesji i demówki. Większość z nich ujrzało światło dzienne po raz pierwszy.

"Ręce, które grały na instrumentach, głosy The Beatles, piękno aranżacji - te wszystkie składniki tworzą prawdziwą magię. Naszym zadaniem było zapewnienie, że wszystko zabrzmi bardzo świeżo i że uderzy słuchaczy dokładnie tak samo jak w momencie, w którym zostało nagrane" - opowiada Martin we wstępie do nowej edycji "Abbey Road".

Co ciekawe, Giles Martin, syn producenta Georga Martina, określanego często jako piąty Beatles, urodził się w momencie wydania "Abbey Road" - we wrześniu 1969 roku...



Nowa edycja "Abbey Road" to kolejne z cyklu wznowień albumów The Beatles, w ramach których ukazały się "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" oraz "The Beatles" (kultowy "Biały Album"). Fani czekają teraz na wznowienie po 50 latach ostatniego, według oficjalnej dyskografii zespołu, albumu The Beatles "Let it Be".

W 2003 roku album został sklasyfikowany na 14. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu "Rolling Stone".

Słynna sesja okładkowa odbyła się 50 lat temu, 8 sierpnia. Iain Macmillan sfotografował The Beatles, którzy przechodzili przez przejście dla pieszych.

Z tym zdjęciem wiąże się krążąca już od pół wieku słynna teoria spiskowa, która mówi, że Paul McCartney zginął w wypadku samochodowym w listopadzie 1966 r. i od tego czasu w zespole zastępował go sobowtór. Jednym z dowodów na poparcie tej teorii jest właśnie okładka "Abbey Road". Czujni obserwatorzy zauważyli, że mający zamknięte oczy "Macca" idzie boso - co miało oznaczać, że nie żyje. Całość miała symbolizować orszak pogrzebowy - Lennon w tym układzie reprezentował kaznodzieję (lub Boga), Harrison - grabarza, a Starr - niosącego trumnę.

Inne "dowody" na to, że Paul nie żyje? Leworęczny muzyk trzyma papierosa w prawej ręce (znak, że na zdjęciu jest sobowtór). Do przodu ma wysuniętą prawą nogę, w przeciwieństwie do swoich kolegów. Po prawej stronie zaparkowany jest samochód z zakładu pogrzebowego lub karetka.

Zaparkowany po lewej stronie Volkswagen Garbus na rejestracji ma napis "281F", co niektórzy odczytali jako "28 if", czyli Paul McCartney w momencie zrobienia zdjęcia miałby 28 lat, gdyby żył. Z kolei napis LMW w spiskowej teorii rozwinięto jako "Linda McCartney Weeps", czyli żona Paula "Linda McCartney szlocha".