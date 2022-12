"Terry był wspaniałym mężem i ojcem oraz jedną z najmilszych, najzabawniejszych i najbardziej autentycznych dusz. Jego muzyka i występy zawierały w sobie samą esencję życia... radość, ból, humor, walkę o sprawiedliwość, ale przede wszystkim miłość. Będzie go głęboko brakowało wszystkim, którzy go znali i kochali, ale pozostawia po sobie dar swojej niezwykłej muzyki i głębokiego człowieczeństwa. Terry często schodził ze sceny pod koniec potwierdzających życie koncertów The Specials z trzema słowami... 'Love Love Love'" - pisze zespół.

Prosi tez o uszanowanie prywatności rodziny Halla w tym trudnym czasie.

Wideo youtube

Terry Hall (The Specials) nie żyje. Zmarł po krótkiej chorobie

Terry Hall przyszedł na świat 19 marca 1959 roku w Coventry. Jako dziecko przeżył bardzo burzliwe i traumatyczne wydarzenia - został uprowadzony przez pedofili w wieku 12 lat, co zapoczątkowało jego uzależnienie od Valium. Później rzucił szkołę w wieku 15 lat i parał się m.in. fryzjerstwem czy murarstwem. U schyłku lat 70. rozpoczął działalność sceniczną.

Najpierw w zespole punkowym Squad, a później w The Coventry Automatics, które przemianowano na The Specials. Ich pierwszym hitem była piosenka "Gangsters" wydana w 1979 roku. Choć grupa w tym składzie istniała krótko, bo w 1981 roku opuścił ją sam Hall, to w 2008 roku powrócili na scenę. Zaledwie 3 lata temu wydali wyczekiwany album "Encore". Terry Hall był cały czas aktywny z The Specials - 20 sierpnia tego roku w Escot Park (Devon) zagrali swój ostatni koncert.

Wideo youtube

W 2019 roku udzielił wywiadu portalowi NME, w którym opowiedział o swoich motywacjach do muzycznych występów. Jak stwierdził, zależało mu na tym, by "wkurzać ludzi". Muzyk występował m.in. z Lighting Seeds, Sinead O'Connor czy Gorillaz i Damonem Albarnem.

Jednym z przyjaciół, którzy wspomnieli go po śmierci, był Neville Staple z zespołu The Specials. Muzyk napisał, że informacja o śmierci Halla była niezwykle niespodziewana.



"Wiedzieliśmy, że Terry był w nienajlepszej kondycji, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo poważnej. Dopiero co zatwierdziliśmy niektóre nasze projekty na 2023 rok. To jak grom z jasnego nieba" - napisał.

