Teresa Werner na Festiwalu Weselnych Przebojów Mrągowo 2019: Jak wygląda gwiazda śląskiej piosenki?

Jedną z gwiazd pokazywanego przez Polsat Festiwalu Weselnych Przebojów Mrągowo 2019 była gwiazda śląskich szlagierów - Teresa Werner.

Teresa Werner podczas Festiwalu Weselnych Przebojów Mrągowo 2019 /Polsat

Duet nowożeńców zrobi wszystko, żeby bogaty wujek z Ameryki zapałał do nich miłością i podzielił się swoją szczodrością. A pomoże im w tym najbardziej szalony wodzirej, jakiego Polska widziała, czyli Misiek Koterski oraz kochani i uwielbiani przez publiczność artyści - tak Polsat zapowiadał tegoroczną odsłonę Festiwalu Weselnych Przebojów (16-17 sierpnia).

Pierwszego dnia w Mrągowie zaprezentowali się m.in. Piękni i Młodzi, M.I.G., After Party, Classic, Ryszard Rynkowski, Masters, Poparzeni Kawą Trzy, Bayer Full, Long & Juniors, Exited, Kordian i Top Girls. Tematem przewodnim drugiego wieczoru były poprawiny. Pojawili się m.in. Sławomir, Michał Wiśniewski, Stachursky, Francesco Napoli, Defis, Andrzej Rybiński, Mario Bischin, Andrzej Rosiewicz czy Papa D.

Koncerty prowadzili Ela Romanowska i Rafał Maserak, którzy wcielili się w parę małżonków. Pomagali im goście specjalni - Katarzyna Zielińska, Krzysztof Ibisz i Michał Koterski.

W tym roku po raz pierwszy na festiwalu pojawiły się też śląskie szlagiery i ikona śląskiej piosenki - Teresa Werner.

"Dziękuje Wszystkim, którzy tak bardzo mi kibicowali. Dziękuję za wszystkie komentarze, niektóre bardzo ciekawe. Przeżyjmy to jeszcze raz" - napisała na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, gdzie ma ponad 52 tys. fanów.

Wokalistka debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. W 2011 r. rozpoczęła swoją karierę solową, wydając płytę "Spełnić marzenia" promowany singlem "Miłość jest piękna".

W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci ciała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje", "Kocham swoje morze", "Spełnić marzenia", "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.

Clip Teresa Werner Dałabym Ci dała

Najmocniej skrywana tajemnicą Teresy Werner jest jej prawdziwy wiek - w sieci fani nieustająco spekulują na ten temat. 10 marca 2017 r. w Bieruniu odbył się urodzinowy koncert wokalistki, ale nie wiadomo, czy to właśnie wtedy przypada dokładna rocznica jej urodzin.

Od 2010 r. mężem pani Teresy jest Wiesław Werner. Gwiazda śląskiej piosenki z pierwszego małżeństwa ma córkę Joannę.