Ten hit w latach 90. śpiewał Paweł Kukiz. "Na falochronie" w odświeżonej wersji

Zespół Emigranci powstał w 1990 r. Formację na potrzeby piosenki "Na falochronie" ( sprawdź! ) założyli muzycy ze sporym dorobkiem na polskiej scenie: gitarzysta Edmund Stasiak (wcześniej Lady Pank i Papa Dance), basista Robert Jaszewski (m.in. Martyna Jakubowicz, Grzegorz Markowski, Oddział Zamknięty, Lady Pank) i zmarły w 2022 r. perkusista Piotr Szkudelski (Perfect). U ich boku pojawił się wokalista Paweł Kukiz (m.in. Piersi, Aya RL i Hak).

Gdy okazało się, że utwór odniósł wielki sukces (grany jest w stacjach radiowych do dziś), grupa postanowiła kontynuować działalność. W latach 90. formacja wydała dwie płyty: "Rosja i Ameryka" (1992) oraz "Mówię do ciebie" (1995), na której rolę wokalisty pełnił Marek Hojda. Po kilkuletniej przerwie zespół wrócił z Rafałem Brzozowskim jako wokalistą. To wówczas pojawił się album "... I inne utwory" (2006) promowany m.in. przez nową wersję piosenki "Na falochronie".

Zdjęcie Paweł Kukiz był wokalistą grupy Emigranci na początku lat 90. / AKPA

"Na falochronie 2k24" - wielki hit lat 90. w odświeżonej wersji. Kto za nią odpowiada?

Teraz do sieci trafiła piosenka "Na falochronie 2k24" ( sprawdź! ), będąca połączeniem trzech muzycznych pokoleń. Producent muzyczny o pseudonimie Moka (Łukasz Sienicki) oraz wokalista Arek Braxton postanowili stworzyć nową, współczesną wersję dawnego przeboju nadając piosence taneczny klimat (deep house/slap house).

Do produkcji nagrania muzycy zaprosili współautora oryginału, czyli Edmunda Stasiaka, który zagrał partie gitarowe w swoim własnym, rozpoznawalnym stylu sprzed lat.

W teledysku wystąpili Olga Szypulska i Maciej Stanibuła. Za klip odpowiada Sebastian Malicki / SHORT FILM.