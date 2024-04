Teledysk Modelek podbija internet. Jako dzieci występowały w telewizji

Girlsband Modelki powstał rok temu, ale dopiero teraz usłyszała o nim szersza publiczność. Grupa powstała z pomysłu Anthony'ego Esci i Vłodarskiego, których młode pokolenie zna z viralowego "Dissu na budziki", oraz Uli Kowalskiej, która wygrała program "Mali Giganci".

Skład Modelek uzupełniły Agnieszka Nowakowska, finalistka programu "The Voice Kids", i Zuzanna Fijak, lekkoatletka, amatorsko zajmująca się muzyką.

Modelki i "Chyba że z tobą". To nowy polski viral

Od wejścia na scenę girlsband szybko zyskał popularność i nie zwalnia tempa. Najnowszy teledysk "Chyba że z tobą" w serwisie Youtube zdobył już ponad trzy miliony wyświetleń, a na TikToku stał się viralem.

"Ja spać nie mogłam z tego wszystkiego. Pierwszy raz coś takiego nam się przytrafiło i to jest z******e uczucie. Cieszę się, że ludzie będą do tego vibowali i że mogłyśmy już im dać powiew lata" - mówiła Zuza Fijak w rozmowie z Eską.

"No i takie letniaczkowe love songi to ja mogę w zapętleniu słuchać, dobra robota", "Myślałem, że to będzie kolejny polski gniot, ale to naprawdę siadło. No brawo dziewczyny. Naprawdę fajny kawałek", "Dobra wakacje chyba rozpoczęte wcześniej w tym roku" - można przeczytać w komentarzach (pisownia oryginalna).