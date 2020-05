Tekashi 6ix9ine bije rekordy pierwszym klipem po wyjściu z więzienia. Zobacz "GOOBA"

"GOOBA" to pierwszy klip Tekashiego 6ix9ine po wyjściu na wolność. Teledysk rapera w ciągu czterech dni zdobył ponad 118 milionów wyświetleń, a przy okazji podbił jeden z rekordów Youtube’a.

Tekashi 6ix9ine wrócił z nowym teledyskiem /Shareif Ziyadat /Getty Images

Przypomnijmy, że pod koniec 2019 roku Tekashi 6ix9ine usłyszał wyrok 13 miesięcy pozbawienia wolności za liczne przestępstwa federalne (napad, nielegalne posiadanie broni, dystrybucja narkotyków, planowanie morderstwa).

Reklama

Początkowo gwiazdorowi groziło dożywocie, jednak po pójściu na współpracę z wymiarem sprawiedliwości, przewidywana kara dla 24-latka została złagodzona.

Raper ostatecznie w więzieniu nie spędził nawet wspomnianych 13 miesięcy. Pandemia koronawirusa sprawiła, że Tekashi bał się o swoje zdrowie (ma astmę) i poprosił o zmianę wyroku. Ostatecznie sąd zgodził się na areszt domowy i pozwolił Danielowi Hernandezowi (prawdziwe imię i nazwisko skazanego) na nagranie klipu.

"GOOBA" do sieci trafił 8 maja i w ciągu czterech dni zobaczono go ponad 118 milionów razy. Klip pobił też rekord Eminema i jego utworu "Killshot" - w ciągu pierwszej doby wykręcił ponad 64 miliony wyświetleń. To najlepszy wynik rapowego utworu w historii Youtube'a.