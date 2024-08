Lata 90. to okres, który wielu z nas pamięta jako czas wielkich zmian w świecie muzyki. To właśnie wtedy eksplodowała popularność muzyki latynoskiej, która podbiła nie tylko Amerykę Łacińską, ale również rynki muzyczne na całym świecie. Rozgłośnie radiowe regularnie grały utwory w rytmach salsy, merengue, bachaty czy reggaetonu, a na listach przebojów dominowały latynoskie hity. W tym artykule przypomnimy Wam dziesięć najbardziej kultowych hitów latynoskich z lat 90., które do dziś mają szczególne miejsce w sercach słuchaczy.

1. Ricky Martin - "Livin' la Vida Loca"

Ricky Martin to artysta, którego nazwisko stało się synonimem latynoskiego popu lat 90. Jego przebój "Livin' la Vida Loca" z 1999 roku stał się międzynarodowym hitem, który otworzył drzwi dla wielu latynoskich artystów na rynku anglojęzycznym. Energetyczny rytm, chwytliwa melodia i charyzma Martina sprawiły, że utwór zdobył szczyty list przebojów w kilkudziesięciu krajach, a sam artysta stał się globalną gwiazdą. Sukces tej piosenki przetarł szlaki dla innych latynoskich wykonawców, którzy z czasem zdominowali międzynarodową scenę muzyczną.

2. Los del Río - "Macarena"

"Macarena" to jeden z tych utworów, który zna praktycznie każdy, niezależnie od wieku czy muzycznych upodobań. Piosenka zespołu Los del Río z 1993 roku stała się jednym z największych przebojów tanecznych wszech czasów. Prosta, ale niezwykle wciągająca melodia, połączona z łatwym do zapamiętania układem tanecznym, sprawiła, że "Macarena" stała się fenomenem kulturowym i była grana na niezliczonych imprezach i wydarzeniach. Sukces utworu nie ograniczał się do hiszpańskojęzycznych krajów - "Macarena" podbiła serca słuchaczy na całym świecie, a jej popularność utrzymuje się do dziś, stając się symbolem lat 90.

3. Jennifer Lopez – „Waiting For Tonight”

"Waiting For Tonight" to trzeci singiel z debiutanckiego albumu Jennifer Lopez "On the 6". Piosenka, będąca coverem utworu zespołu 3rd Party, szybko stała się hitem. W 2000 roku teledysk do tego singla przyniósł artystce nagrodę MTV Video Music Awards w kategorii "Najlepszy taneczny teledysk". To właśnie ten utwór umocnił pozycję Lopez jako jednej z najważniejszych postaci na scenie muzyki pop i zapoczątkował jej międzynarodową karierę.

4. Shakira - "Ciega, Sordomuda"

Shakira to artystka, która w latach 90. zaczynała swoją międzynarodową karierę. Jej utwór "Ciega, Sordomuda" z 1998 roku był jednym z pierwszych hitów, które zdobyły popularność poza Ameryką Łacińską. Piosenka charakteryzuje się dynamicznym rytmem i unikalnym stylem Shakiry, który połączył elementy popu, rocka i tradycyjnej muzyki latynoskiej, tworząc nową jakość na scenie muzycznej. Dzięki temu singlowi Shakira zyskała międzynarodowe uznanie, stając się jednym z najważniejszych ambasadorów muzyki latynoskiej na świecie.

5. Enrique Iglesias - "Bailamos"

Enrique Iglesias, syn legendarnego Julio Iglesiasa, stał się jednym z największych latynoskich gwiazd popu lat 90. Jego przebój "Bailamos" z 1999 roku, który promował film "Wild Wild West", stał się światowym hitem. Utwór, zainspirowany latynoskimi rytmami, stał się symbolem nowoczesnej muzyki latynoskiej, która łączyła tradycyjne brzmienia z nowoczesnymi aranżacjami pop.

"Bailamos" otworzyło przed Enrique drzwi do międzynarodowej kariery, przynosząc mu rzesze fanów na całym świecie. Singiel ten był także przełomem, który pomógł ugruntować pozycję muzyki latynoskiej w głównym nurcie popu. Dzięki niemu Iglesias zdobył status globalnej gwiazdy, która do dziś dominuje na listach przebojów.

6. Selena - "Bidi Bidi Bom Bom"

Selena Quintanilla, znana po prostu jako Selena, była jedną z najjaśniejszych gwiazd latynoskiej muzyki lat 90. Jej utwór "Bidi Bidi Bom Bom" z 1994 roku stał się wielkim hitem zarówno wśród fanów muzyki Tejano, jak i popu. Tragiczna śmierć Seleny w 1995 roku wstrząsnęła światem muzycznym, ale jej dziedzictwo i muzyka pozostają żywe do dziś.

"Bidi Bidi Bom Bom" to piosenka, która stała się hymnem radości i miłości, zyskując ogromną popularność zarówno wśród młodszych, jak i starszych słuchaczy. Selena, choć odeszła zbyt wcześnie, zostawiła po sobie spuściznę, która do dziś inspiruje kolejne pokolenia artystów. Jej historia została także uwieczniona w filmie biograficznym z 1997 roku, w którym w roli Seleny wystąpiła Jennifer Lopez, co przyczyniło się do dalszego rozwoju kariery tej ostatniej.

7. Marc Anthony - "Vivir lo Nuestro"

Marc Anthony, jeden z najważniejszych wykonawców salsy, w latach 90. zdobył międzynarodową sławę. Jego duet z India, "Vivir lo Nuestro" z 1994 roku, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów salsy wszech czasów. Piosenka ta, pełna pasji i energii, zyskała ogromną popularność zarówno w Ameryce Łacińskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych. "Vivir lo Nuestro" nie tylko umocniło pozycję Marca Anthony'ego jako wiodącej postaci w świecie muzyki latynoskiej, ale także stało się klasykiem granym na wielu imprezach i wydarzeniach.

Współpraca z Indią pokazała, że Anthony potrafi łączyć siły z innymi wybitnymi artystami, tworząc utwory o uniwersalnym oddźwięku. Dzięki temu singlowi, Marc Anthony stał się nie tylko ikoną salsy, ale również symbolem latynoskiej dumy i kultury.

8. Bellini - "Samba de Janeiro"

Brazylijska samba narodziła się z połączenia afrykańskich i europejskich, głównie portugalskich, tradycji. Ta gorąca i dynamiczna muzyka to kwintesencja karnawału, pełna rytmu, piór i pięknych tancerek. Żywiołowe i spektakularne choreografie oddają prawdziwego ducha Rio de Janeiro! Samba to nie tylko muzyka i taniec - to również sposób na wyrażenie radości życia i dumy z brazylijskiego dziedzictwa kulturowego. Podczas karnawału, ulice Rio zamieniają się w jedno wielkie, kolorowe widowisko, gdzie samba staje się sercem każdej parady. Energia i witalność tego tańca sprawiają, że samba jest nieodłącznym elementem brazylijskiej tożsamości, rozpoznawalnym na całym świecie.

9. Elvis Crespo - "Suavemente"

Piosenka "Suavemente" pochodzi z debiutanckiego albumu Elvisa Crespo o tym samym tytule. Przez sześć tygodni nie schodziła z pierwszego miejsca listy Billboard Hot Latin Tracks. Utwór stał się jednym z największych hitów muzyki merengue, wprowadzając ten gatunek na międzynarodowe salony.

Charakterystyczny, żywiołowy rytm "Suavemente" szybko zdobył popularność nie tylko w krajach latynoskich, ale również w Stanach Zjednoczonych i Europie. Dzięki tej piosence, Elvis Crespo zyskał status gwiazdy, a "Suavemente" stało się obowiązkowym punktem każdej latynoskiej imprezy. Utwór do dziś pozostaje symbolem muzyki merengue, a jego wpływ na kulturę latynoską jest niezaprzeczalny.

10. Carlos Vives - "La Gota Fría"

Carlos Vives, kolumbijski artysta, w latach 90. wprowadził na scenę muzyczną wyjątkowy styl łączący tradycyjną kolumbijską muzykę z nowoczesnymi aranżacjami. Jego utwór "La Gota Fría" z 1993 roku stał się międzynarodowym hitem, który wprowadził vallenato do globalnego mainstreamu. Piosenka ta zdobyła ogromną popularność dzięki swojemu radosnemu brzmieniu i autentycznemu przekazowi.

"La Gota Fría" stała się nie tylko hymnem kolumbijskiej muzyki, ale także symbolem narodowej dumy, pokazując światu bogactwo kolumbijskiego folkloru. Dzięki Vivesowi, vallenato - gatunek muzyki dotychczas mało znany poza Ameryką Łacińską - zyskało szerokie uznanie i stało się inspiracją dla wielu współczesnych artystów. Carlos Vives swoim innowacyjnym podejściem zrewolucjonizował sposób, w jaki kolumbijska muzyka była postrzegana na arenie międzynarodowej, a jego wpływ na kulturę muzyczną pozostaje trwały po dziś dzień.

