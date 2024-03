Taylor Swift z serią koncertów w Singapurze. PKB kraju wzrosło o dodatkowe 0,2 proc.

Oprac.: Mateusz Kamiński Wiadomości

Amerykańska piosenkarka przyjechała do Azji ze swoją "The Eras Tour". Portal Bloomberg poinformował, że dzięki serii zaledwie 6 koncertów w Singapurze, produkt krajowy brutto Singapuru wzrośnie z przewidywanego 2,7% do 2,9%.

Taylor Swift /Sarah Morris/FilmMagic /Getty Images /East News