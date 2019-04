Taylor Swift: Utwór "ME!" bije rekordy popularności. Fani mówią o plagiacie

Nowy utwór Taylor Swift, który zapowiada jej kolejną płytę, pobił nowy rekord na platformie Youtube. Autorka "ME!" wykona go premierowo otwierając galę Billboard Music Awards. Tymczasem niektórzy fani wokalistki dostrzegają podobieństwa jej nowego hitu, do utworu Emeli Sande.

Taylor Swift pobiła rekord oglądalności na platformie Youtube /Jamie McCarthy /Getty Images

Taylor Swift podbije Hollywood? Obsada "Kotów" jest nią zachwycona

Co szykuje Taylor Swift? Tajemnicza data

Odkąd nowy klip Taylof Swift pojawił się na platformie Youtube wiadomo było, że stanie się kolejnym w dorobku wokalistki hitem.



Reklama

Okazuje się, że pobił także jeden z rekordów oglądalności. "Me!", w ciągu 24 godzin, stało się najczęściej oglądanym kobiecym klipem osiągając 65 milionów odsłon.



Wcześniejszy rekord należał do Ariany Grande i "Thank U, Next" (55 milionów, sprawdź!).



Rekordzistą jeśli chodzi o liczbę odsłon jest nadal k-popowa grupa BTS. Ich wykonany z Halsey przebój "Boy With Luv" (sprawdź!) został odtworzony ponad 74 mln razy w ciągu doby.



Clip Taylor Swift ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco)

Sprawdź tekst utworu "ME!" w serwisie Tekściory.pl!

Taylor Swift, wraz z towarzyszącym jej w najnowszym utworze Brendonem Urie, liderem grupy Panic! At The Disco, wykona premierowo "ME!" podczas otwarcia gali Billboard Music Awards. Wręczenie prestiżowych statuetek odbędzie się 1 maja. Galę poprowadzi Kelly Clarkson.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Taylor Swift podbije Hollywood? Interia.tv

Poza Taylor Swift i Brendonem Urie, na scenie będzie można zobaczyć: Madonnę z Malumą, BTS z Halsey, Jonas Brothers, Lauren Daigle, Khalida, Panic! At The Disco oraz Mariah Carey. Z przyczyn zdrowotnych nie wystąpi Sam Smith z Normani.

Część z fanów szybko zauważyła podobieństwa między przebojem Swift "ME!", a utworem Emeli Sande "Next To Me" (posłuchaj!). Podobieństwa te dotyczą linii melodycznej i tekstu refrenu piosnek. Co ciekawe, obydwie wokalistki spotkały się kilka lat temu na scenie, wykonując razem jeden z utworów Sande.



Za reżyserię kolorowego klipu odpowiadają Dave Meyers i sama Swift. Pojawiają się w nim ukochane koty wokalistki.



Meyers ma na koncie klipy dla takich gwiazda, jak m.in. Ariana Grande, Rihanna, Janet Jackson, Celine Dion, Mariah Carey, Britney Spears, Jay-Z, Shakira, Justin Timberlake, Katy Perry, Bebe Rexha, Pink, Camila Cabello, Billie Eilish, Pink, Missy Elliott, Ciara, David Guetta, Maroon 5, Imagine Dragons, Kendrick Lamar i SZA, Korn, Mick Jagger i Aerosmith.

Piosenka "ME!" jest pierwszą zapowiedzią siódmego albumu Taylor Swift.



Taylor Swift na gali magazynu "Time" 1 9 Taylor Swift na gali "Time 100" Autor zdjęcia: Jamie McCarthy Źródło: East News 9

Taylor Swift i jej dekolt na gali Złotych Globów 2019 1 14 Taylor Swift na rozdaniu Złotych Globów Autor zdjęcia: Rich Fury Źródło: Getty Images 14