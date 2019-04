Co szykuje Taylor Swift? Tajemnicza data

Jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie, Taylor Swift planuje muzyczny powrót. Jej ostatnia płyta to wydany w 2017 r. album "Reputation".

Co szykuje Taylor Swift? / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Na Instagramie Amerykanki pojawiły się dwa zdjęcia podpisane tylko datą "4.26" - prawdopodobnie chodzi zatem o 26 kwietnia.



Taylor Swift to jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie - sprzedała już ponad 40 mln albumów i 130 mln singli. Jest też laureatką dziesięciu nagród Grammy, jednej statuetki Emmy oraz dwudziestu trzech statuetek Billboard Music Awards, utrzymuje również sześć rekordów w księdze Guinnessa.

W 2010 i 2015 roku znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi tygodnika "Time", a także najlepiej zarabiających artystek, 100 najsilniejszych kobiet i 100 celebrytów magazynu "Forbes". Jej cztery teledyski przekroczyły barierę miliarda odsłon w sieci - są to "Look What You Made Me Do", "Shake It Off", "Blank Space" oraz "Bad Blood".



Ale Swift to nie tylko piosenkarka: w 2010 roku zadebiutowała na dużym ekranie rolą w komedii romantycznej "Walentynki", gdzie wystąpiła u boku m.in. Jamiego Foxxa, Julii Roberts, Shirley MacLaine, Jessiki Alby i Ashtona Kutchera.

W 2012 roku gwiazda użyczyła głosu Audrey w filmie animowanym "Lorax", za co otrzymała nagrodę Teen Choice Award. W 2014 roku wystąpiła w filmie "Dawca pamięci" w roli Rosemary.



W 2018 roku ogłoszono, iż Taylor wcieli się w rolę Bombaluriny w filmowej adaptacji musicalu "Cats". Premiera filmu zapowiedziana jest na grudzień 2019 roku.

Swift sama pisze teksty swoich piosenek. W większości są to utwory autobiograficzne. "Jeśli słuchasz moich albumów, to tak, jakbyś czytał mój pamiętnik" - powiedziała gwiazda w jednym z wywiadów. "Myślałam, że ludziom trudno będzie się do nich odnieść, ale okazało się, że im bardziej osobiste były moje utwory, tym bliższe stawały się słuchaczom" - odnotowała ze zdziwieniem Swift.



Jednak autobiograficzny kontekst utworów piosenkarki spowodował, że jej fani zaczęli interesować się opisywanymi w nich bohaterami. "Każdy z chłopaków, o którym napisałam piosenkę, został wyśledzony na MySpace przez moich fanów" - przyznała Swift.

