Taylor Swift prezentuje nowy teledysk "ME!". Zobacz duet z Brendonem Urie z Panic! At the Disco

To będzie kolejny przebój w dorobku Taylor Swift - raptem w ciągu pierwszej godziny po premierze teledysk do piosenki "ME!" został odtworzony ponad 450 tysięcy razy!

Taylor Swift prezentuje nowy teledysk /Leah Puttkammer /Getty Images

Taylor Swift zapowiedziała premierę nowej piosenki na Instagramie, wrzucając zdjęcia podpisane tylko datą "4.26".



W utworze "ME!" wokalistkę wsparł Brendon Urie, lider grupy Panic! At The Disco.

Za reżyserię kolorowego klipu odpowiadają Dave Meyers i sama Swift.

Meyers ma na koncie klipy dla takich gwiazda, jak m.in. Ariana Grande, Rihanna, Janet Jackson, Celine Dion, Mariah Carey, Britney Spears, Jay-Z, Shakira, Justin Timberlake, Katy Perry, Bebe Rexha, Pink, Camila Cabello, Billie Eilish, Pink, Missy Elliott, Ciara, David Guetta, Maroon 5, Imagine Dragons, Kendrick Lamar i SZA, Korn, Mick Jagger i Aerosmith.



Piosenka "ME!" jest pierwszą zapowiedzią siódmego albumu Taylor. Na razie nie ma jeszcze żadnych szczegółów na temat następcy "Reputation" z 2017 r.

Clip Taylor Swift ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco)

Taylor Swift to jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie - sprzedała już ponad 40 mln albumów i 130 mln singli. Jest też laureatką dziesięciu nagród Grammy, jednej statuetki Emmy oraz dwudziestu trzech statuetek Billboard Music Awards, utrzymuje również sześć rekordów w księdze Guinnessa.

W 2010 i 2015 roku znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi tygodnika "Time", a także najlepiej zarabiających artystek, 100 najsilniejszych kobiet i 100 celebrytów magazynu "Forbes". Jej cztery teledyski przekroczyły barierę miliarda odsłon w sieci - są to "Look What You Made Me Do" (zobacz!), "Shake It Off" (sprawdź!) , "Blank Space" (zobacz!) oraz "Bad Blood" (zobacz!) .



Ale Swift to nie tylko piosenkarka: w 2010 roku zadebiutowała na dużym ekranie rolą w komedii romantycznej "Walentynki", gdzie wystąpiła u boku m.in. Jamiego Foxxa, Julii Roberts, Shirley MacLaine, Jessiki Alby i Ashtona Kutchera.

W 2012 roku gwiazda użyczyła głosu Audrey w filmie animowanym "Lorax", za co otrzymała nagrodę Teen Choice Award. W 2014 roku wystąpiła w filmie "Dawca pamięci" w roli Rosemary.



W 2018 roku ogłoszono, iż Taylor wcieli się w rolę Bombaluriny w filmowej adaptacji musicalu "Cats". Premiera filmu zapowiedziana jest na grudzień 2019 roku.

Wideo Taylor Swift zniknęła z mediów społecznościowych (Associated Press, x-news)

Swift sama pisze teksty swoich piosenek. W większości są to utwory autobiograficzne. "Jeśli słuchasz moich albumów, to tak, jakbyś czytał mój pamiętnik" - powiedziała gwiazda w jednym z wywiadów. "Myślałam, że ludziom trudno będzie się do nich odnieść, ale okazało się, że im bardziej osobiste były moje utwory, tym bliższe stawały się słuchaczom" - odnotowała ze zdziwieniem Swift.



Jednak autobiograficzny kontekst utworów piosenkarki spowodował, że jej fani zaczęli interesować się opisywanymi w nich bohaterami. "Każdy z chłopaków, o którym napisałam piosenkę, został wyśledzony na MySpace przez moich fanów" - przyznała Swift.