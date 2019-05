Taylor Swift: Płyta "Reputation" inspirowana "Grą o Tron"

Taylor Swift potwierdziła, że ponad połowa piosenek na płycie "Reputation" była inspirowana serialem "Gra o Tron".

Taylor Swift potwierdziła domysły fanów /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Przypomnijmy, że album "Reputation" ukazał się w listopadzie 2017 roku i promowały go m.in. single "Look What You Made Me Do", "...Ready For It" i "End Game".

Reklama

1,5 roku po premierze płyty Taylor Swift zdradziła, że przy pisaniu piosenek na nią inspirowała się serialem "Gra o Tron", a w szczególności losami Aryi i Sansy Stark.

"Utwory w połowie inspirowane były moim życiem, a w drugiej części tym, co obejrzałam w 'Grze o Tron'. "'Look What You Made Me Do' dosłownie nawiązuje do listy osób do zabicia Aryi, natomiast 'I Did Something Bad' napisałam po tym, jak Arya i Sansa zaplanowały morderstwo Littlefingera" - tłumaczyła w rozmowie z Entertainment Weekly.



Clip Taylor Swift Look What You Made Me Do

Swift dodała też, że oglądanie serialu pomogło wejść jej na nowy poziom kreatywności i mogła radykalnie zmienić sposób promocji nowego materiału.

"Całe moje spojrzenie na pisanie historii zostało zmienione przez 'Grę o Tron' - umiejętność skrupulatnego budowania tajemniczych historii. Dzięki temu zaczęłam wysyłać do sieci bardziej zaszyfrowane wiadomości" - tłumaczyła.



Clip Taylor Swift …Ready For It? (BloodPop® Remix)(Lyric Video)

Następca "Reputation" ukaże się prawdopodobnie w 2019 roku. Wydawnictwo zwiastuje singel "ME!".



Obecnie stacja HBO emituje ostatni, ósmy sezon bijącej rekordy popularności produkcji. Finałowy odcinek "Gry o Tron" polscy widzowie zobaczą 20 maja.