Taylor Swift i inne gwiazdy połączyły siły, by wesprzeć umierającą fankę

Taylor Swift pokazała, że fani nie są jej obojętni. Gwiazda, kiedy dowiedziała się, że jest idolką chorej 22-latki, która leży w hospicjum, postanowiła do niej zadzwonić i porozmawiać. W ślad za nią poszły wiele innych gwiazd, m.in. Selena Gomez, Gwen Stefani, Billie Eilish, Chris Martin, Jonas Brothers czy Adam Levine.

Tylor Swift zadzwoniła do ciężko chorej fanki /Nicholas Hunt/TAS18 /Getty Images

Annie McMahon to 22-latka, o której niedawno usłyszało wiele gwiazd. Dziewczyna zmaga się z ciężką chorobą, a lekarze dali jej 48 godzin życia.



Annie ma za sobą dwa przeszczepy płuc i walkę z mukowiscydozą. Trzeci przeszczep nie wchodzi już w grę, dlatego dziewczyna została przeniesiona do hospicjum.



Annie wspierała oczywiście rodzina i przyjaciele:

"Wszyscy żegnaliśmy się i była to jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek musiałem zrobić" – powiedziała.



Przyjaciele, by podnieść ją na duchu, zaproponowali, by nagrała wideo, na którym tańczy do swojego ulubionego utworu Tylor Swift - "You Belong With Me". Podczas filmu, kiedy Annie uświadomiła sobie, że raczej nie dożyje wydania przez Swift kolejnej płyty, zaczęła płakać.



"Myślenie, że życie toczy się dalej, a ja nie byłabym jego częścią jest dla mnie naprawdę trudne" – powiedziała Annie.

Przyjaciele Annie opublikowali filmik na Twitterze z prośbą o jego udostępnianie. Wkrótce o sprawie dowiedziała się Tylor Swift, która postanowiła zadzwonić do Annie. Gwiazda rozmawiała z ciężko chorą fanką około 20 minut.



"Była najmilszą i najsłodszą osobą. To było tak, jakbyśmy byli przyjaciółmi od lat. Pod koniec rozmowy powiedziała: Cześć koleżanko… Chcę cię kiedyś spotkać. To było niesamowite" – relacjonowała Annie.



W ślady Tylor Swift poszło wiele innych gwiazd, nie tylko związanych z muzyką. Filmy wraz ze słowami wsparcia nagrali dla niej m.in: Selena Gomez, Gwen Stefani, Billie Eilish, Chris Martin, Jonas Brothers, Adam Levine, a także Steve Carell, Hugh Jackman, Whoopi Goldberg, Kim Kardashian czy Kylie Jenner.

Annie McMahon była zszokowana, że tak wiele gwiazd wysłało jej tyle ciepłych słów wsparcia.