Tatiana Okupnik już od dłuższego czasu unikała pojawiania się w przestrzeni publicznej i występów na scenie. Od momentu, w którym poślubiła Michała Micielskiego i została mamą dwójki dzieci, postawiła na rodzinę. Chciała zapewnić im bezpieczeństwo i odpowiednią opiekę, więc zrezygnowała z udziału w przestrzeni show-biznesu. Okazało się, że porody były dla wokalistki traumatycznymi doświadczeniami. Dodatkowo Tatiana Okupnik zmagała się z problemami zdrowotnymi.

Fani zdążyli zatęsknić za Tatianą Okupnik

Fani Tatiany Okupnik martwili się, że wokalistka nie powróci już na scenę. Niektórzy z nich sądzili, że całkowicie oddała się sprawom rodzinnym, a show-biznes nie jest dla niej. Artystka jednak postanowiła zaskoczyć ich i ogłosiła swój wielki powrót. Wystąpi na prestiżowym festiwalu w Opolu.

Tatiana Okupnik, w czasach swojej największej artystycznej świetności, odnosiła ogromne sukcesy. Wiele z nich świętowała właśnie na deskach Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Kontakt z publicznością festiwalową jest dla niej bardzo cenną rzeczą.

"To jest taki smak, którego się nie zapomina, te występy przed publicznością opolską. Ponieważ bardzo dawno temu byłam w Opolu, to ten powrót właśnie na scenę amfiteatru traktuję jako prezent. Mam nadzieję, że to jest tak jak z jazdą na rowerze, że tego się nie zapomina. To jest chyba taka szansa na to, że mogę mrugnąć do publiczności okiem, że jestem, wróciłam i zapraszam na koncerty. Tego bardzo mi brakowało. A kiedy teraz już mogę być bliżej ludzi, to chcę, żeby jak najwięcej osób mogło bawić się ze mną na koncertach" - podkreśliła Tatiana Okupnik w rozmowie z Faktem.

Tatiana Okupnik wraca do Opola dla kontaktów towarzyskich?

Dla artystki bardzo ważny jest aspekt towarzyski festiwalu w Opolu. Tatiana wyznała, że w czasie, kiedy odpoczywała od show-biznesu, brakowało jej muzyków z branży, z którymi zdążyła się zaprzyjaźnić. Nie może doczekać się występu na nadchodzącym festiwalu i spotkania z twórcami, za którymi zdążyła już zatęsknić.

Artystka pojawi się w Opolu bez swoich najbliższych

Tatiana Okupnik została zapytana o to, czy zabierze swoich bliskich ze sobą do Opola. Artystka zaznaczyła stanowczo, że na festiwal wybierze się sama. Oddziela grubą kreską pracę od życia rodzinnego, przez co nie chce, aby jej mąż oraz dzieci uczestniczyli w festiwalu. "Do pracy nie zabieram rodziny. Jadę sama. To jest mój pokój. Nikogo nie wpuszczam do niego" - wyznała Okupnik.

Tatiana Okupnik wystąpi z piosenką "Wracam"

Artystka wystąpi na festiwalu w Opolu z piosenką o wymownym tytule "Wracam". Jest to jednocześnie zapowiedź nowej płyty Tatiany Okupnik, która ukaże się już w 2025 r. "Czekałam na ten moment długo. Ten materiał może zaskoczyć parę osób, bo trzymam się popu, ale wycieczki w stronę bluesa i rocka robię" - zapowiedziała wokalistka w rozmowie z Interią.