Tatiana Okupnik jest nieuleczalnie chora. "Kości zaczęły pękać na potęgę"

Tatiana Okupnik ujawniła, że cierpi na nieuleczalny syndrom Ethlersa-Danlosa (EDS). Choroba charakteryzuje się nadmierną elastycznością stawów i skóry.

Tatiana Okupnik to wokalistka i autorka tekstów, karierę muzyczną rozpoczynała w zespole Blue Cafe, z którym nagrała dwie, doskonale przyjęte płyty - "Fanaberia" (2002) i "Demi-sec" (2003).

Wokalistka ma na koncie też trzy solowe albumy. W pewnym momencie Okupnik całkowicie zniknęła ze sceny, skupiając się na życiu rodzinnym.

O swoich problemach zdrowotnych Okupnik opowiedziała w "Dzień Dobry TVN" podczas rozmowy z Dorotą Wellman.

Zespół Ehlersa-Danlosa to grupa zaburzeń, które mają związek z nieprawidłową budową tkanki łącznej. Zmiany są spowodowane czynnikami genetycznymi. Przyczyniają się do nadmiernej elastyczności skóry oraz stawów. W wyniku choroby nawet po delikatnym urazie na skórze powstają siniaki, rany, obrzęki i blizny. Jest ona prawie przejrzysta i bardzo rozciągliwa. Chory odczuwa trudności związane z nawracającymi zapaleniami stawów oraz bólami mięśni szkieletowych. Schorzenie doprowadza również do dużo większej łamliwości kości.



"W dzieciństwie to nie było takie dziwne, bo dzieciaki są giętkie i gibkie. Trafiłam do szkoły baletowej i nie miałam problemu ze szpagatami, innymi rzeczami. Natomiast dość szybko się męczyłam. Pamiętam, że jak miałam 10 lat, wracałam do domu powłócząc nogami, bo bolały i nie miałam siły. To było nietypowe" - mówiła.

"Jak byłam mała i ktoś dzwonił, to się pytał: 'kto jest w szpitalu - Krzysiek czy Tańka?'. My z tatą spotykaliśmy się na korytarzu ja z nogą w gipsie, tata - ręką. Założyłam sobie, że po prostu mam słabsze kości" - ujawniła.



"Nie wiedziałam na przykład, że mam pękniętą kość łonową, udową, ale czułam. Natomiast to nie wychodzi na rentgenie, bo to pęknięcia powierzchniowe, w moim przypadku, ale boli jak 'cholera'" - dodała.

Okupnik przyznała też, że objawy jej choroby nasiliły się po pierwszym porodzie. Okupnik dodała, że w tamtym czasie jej kości "zaczęły pękać na potęgę". Wokalistka ma dwoje dzieci - pierwsze urodziło się w 2016 roku, a drugie dwa lata później.