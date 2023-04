Tatiana Kopala była najmłodszą finalistką w historii "The Voice Kids" . W czwartej edycji "iskierka" Cleo miała zaledwie 10 lat.

13-letnia obecnie wokalistka z Bełchatowa podczas Przesłuchań w ciemno zaśpiewała przebój "Pokaż na co cię stać" grupy Feel . Trenerzy długo się wahali, wreszcie jako jedyna niemal w ostatniej chwili dała się przekonać Cleo. "Fajne to jest, mi się podoba" - komentowała w trakcie występu Tatiany.

Ostatecznie młoda wokalistka dotarła do ścisłego finału programu TVP, gdzie m.in. zaprezentowała kultowy utwór "We Are The Champions" zespołu Queen . "Było mega słodko i bardzo profesjonalnie wokalnie" - mówił Tomson. Trenerzy zaznaczyli też, że Tatiana prawdopodobnie jest kolejnym wcieleniem Freddiego Mercury'ego .

Kopala znalazła się w trójce najlepszych uczestników, a całość wygrała Sara James (podopieczna Tomsona i Barona), dla której był to początek imponującej kariery.

Po programie Tatiana Kopala zaprezentowała piosenkę "Zawijaj się" (ponad 480 tys. odsłon), wystąpiła jako najmłodsza debiutantka na koncercie Roztańczony Narodowy 2022 i zdobyła ponad 150 tys. fanów na TikToku.

W Warszawie nakręcono najnowszy teledysk "Sama robię ruch" . Autorami piosenki są Jeremi Sikorski , Andrzej Jaworski oraz Kevin Mglej, a także producent Wolf House, którzy stoją za ostatnimi nagraniami Roxie Węgiel .

Ostatnio 13-latka pochwaliła się, że otrzymała stypendium Excellence in Music od amerykańskiej Fundacji Center for Cooperative Phenomena.