Tańka Szafraniec z drugą odsłoną projektu "Mozaika Akustycznie". Posłuchaj utworu "Pochyl się miły nade mną"

Tańka Szafraniec to wokalistka, songwriterka i autorka tekstów. Przez lata śpiewała w chórkach, wykonywała covery, a własne piosenki pisała do szuflady.

Współpracowała z gwiazdami polskiej sceny muzycznej, m.in. Zbigniewem Wodeckim, Dorotą Miśkiewicz, Kasią Cerekwicką, Krzysztofem Cugowskim, Wojtkiem Cugowskim czy Dodą i Paullą, pracowała na scenie programów "X Factor", "Must Be The Music", KFPP w Opolu i Teatrem Telewizji.

Pierwsza solowa płyta Tańki Szafraniec, pt. "Mozaika" ukazała się 1 października 2021 roku. To pełna barw mieszanka muzyczna: od big-beatu po alternatywny pop-rock. Tutaj synthy łączą się z poezją, mocny wokal spotyka gitarowe brzmienie, a "ejtisowy" beat porywa do tańca.

Tańka Szafraniec i "Mozaika Akustycznie". Posłuchaj utworu "Pochyl się miły nade mną"

"Pochyl się miły nade mną" w wersji elektro-akustycznej pochodzącej z sesji live nagranej w ramach projektu "Mozaika Akustycznie" miała premierę 14 lutego. Nie bez przyczyny - muzyka powstała do erotyku - wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Dlaczego Tańka Szafraniec sięga po poezję? Bo uważa, że nikt tak pięknie nie pisze o miłości jak poeci.

"Nie boję się poezji i nie boję się zaszufladkowania w poezji śpiewanej, bo daleka jestem od stereotypów"- mówi Tańka.

"Mój album pełen jest autorskich tekstów, osobistych przeżyć, a trzy wiersze, do których postanowiłam stworzyć muzykę, bardzo rezonują z moim postrzeganiem świata emocji. Myślę, że udało nam się dać im współczesne brzmienie, ale też nie przejaskrawioną interpretację, a taką zwyczajną, bliską naturalności" - dodaje wokalistka.

Studyjna wersja utworu była klubowa, mocno synth-popowa. Tym razem za sprawą Filipa Torresa piosenka została zamieniona w balladę. Nagrana została wspólnie z gitarzystą Kacprem Stolarczykiem i perkusjonalistą Boguszem Wekką. Całość zrealizowana została w pięknym miejscu na Mazowszu, pośrodku łąk i lasów w miejscowości Śladów - Mała Wieś. Dźwięk zrealizował Krzysztof "Kisiu" Wojciechowski, a wideo powstawało pod czujnym okiem Rafała Rudzkiego z Vintage Sessions.

Jest to drugi utwór z cyklu "Mozaika Akustycznie". Do maja 2023 ukaże się ich łącznie pięć.

