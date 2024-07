Znaczna część oszałamiającego majątku Bruce'a Springsteena pochodzi z jego imponującego katalogu muzycznego. W 2021 roku sprzedał go swojej długoletniej wytwórni - Sony's Columbia Records - za dość kosmiczną kwotę - 500 milionów dolarów. Była to największa w historii transakcja dotycząca indywidualnego dorobku artystycznego.

Nagrania Bruce'a Springsteena sprzedały się w liczbie 65,5 miliona egzemplarzy w USA, w tym kultowe multiplatynowe albumy "Born In The U.S.A." i "The River".