"Taki Taki": DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B i Ozuna w jednym klipie. To murowany hit sieci!

Do sieci trafił zapowiadany teledysk do utworu "Taki Taki" DJ Snake'a. Wokalnie producenta wspierają Selena Gomez, Cardi B i Ozuna. Teledysk w ciągu jednego dnia obejrzano ponad pięć milionów razy.

Autorzy "Taki Taki" w komplecie /materiały prasowe

DJ Snake do swojego najnowszego singla "Taki Taki" zaprosił aż trzy wielkie gwiazdy: Selenę Gomez, Ozunę oraz Cardi B.

Francuski DJ i producent po raz kolejny pokazuje, że za pomocą muzyki świetnie łączy światowe kultury. Po zainspirowanym muzyką z Indii hitem "Magenta Riddim" i afrykańskim "Maradona Riddim" feat. Ninola przyszedł czas na rytmiczne i chwytliwe "Taki Taki".

"Zapragnąłem zaprosić więcej kobiet do nagrania - hiszpańskojęzycznych - i wiesz co? Pod nosem miałem dwie królowe. To właśnie chciałem zrobić, a one odwdzięczyły mi się geniuszem i niezwykłą energią. Selena i Cardi to świetne połączenie" - tłumaczył Snake "Billboardowi".

Do singla powstał teledysk autorstwa Collina Tileya, reżysera klipów Nicki Minaj, Kendricka Lamara, Fergie, DJ Khaleda i wielu innych artystów.

Teledysk w ciągu doby zdobył ponad pięć milionów wyświetleń.

Zobacz klip "Taki Taki":



Clip DJ Snake Taki Taki - ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B

