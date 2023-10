Trener "The Voice Senior" od lat razem z rodziną wypoczywa na Teneryfie. W 2017 r. Tomasz Szczepanik i Monika Paprocka-Szczepanik zdecydowali się kupić mieszkanie na kredyt.

"W tym roku zmieniliśmy je na znacznie większe i przeprowadziliśmy się obok. Na tę zmianę wpływ miała pandemia, podczas której spędziliśmy tam po raz pierwszy więcej czasu i jeszcze bardziej przekonaliśmy się do tego miejsca. Pandemia pokazała, że można pracować nawet z daleka. Nie wykluczamy, że jak dzieci dorosną, to się tam przeprowadzimy" - opowiada w "Fakcie" żona wokalisty i menedżerka jego grupy Pectus.

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pectus Jeden moment

"To piękny apartament, ma 130 metrów, jest kuchnia, salon, dwie sypialnie, łazienki, a jego atutem jest ogromny taras, który zawsze mi się marzył. Ma 60 metrów i jest na nim prywatny basen i grill. Ponieważ my tylko tam bywamy, myślimy też o jego wynajmowaniu, by na siebie zarabiał" - zdradza Paprocka-Szczepanik.

Na Instagramie można zobaczyć zdjęcia luksusowej posiadłości, która podczas wakacji dostępna jest na wynajem.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Pectus - rodzinna grupa od przeboju "Barcelona"

Pop-rockowa grupa Pectus powstała w 2005 roku w Rzeszowie. W 2009 roku ukazała się debiutancka płyta formacji, a wraz z nią pierwsze sukcesy, nagrody, miejsca na szczytach list przebojów, w końcu przyszedł też czas konfliktu. Muzycy mieli za plecami wokalisty Tomasza Szczepanika zgłosić w Urzędzie Patentowym znak towarowy i graficzny Pectus. Dodatkowo oskarżyli frontmana o przywłaszczenie autorstwa piosenek. Prawie trzy lata zajęło Tomaszowi Szczepanikowi uzyskanie pełni praw do nazwy Pectus, a Sąd Rejonowy w Warszawie uznał, że wokalista jest niewinny.

Szczepanik zbudował zespół od nowa, angażując swoich trzech braci: Marka, Mateusza i Macieja. W lutym 2013 roku ukazał się album "Siła braci", który przyniósł przebój "Barcelona" .

Clip Pectus Barcelona

Pectus do dziś występuje w rodzinnym składzie, a dyskografię zespołu zamyka album "Rodzinne kolędowanie" z 2020 roku.

Tomasz Szczepanik od czwartej edycji "The Voice Senior" ocenia uczestników show TVP2. W szykowanej na początek 2024 r. edycji towarzyszyć mu będą Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska i debiutująca w tym gronie Halina Frąckowiak, która zastąpiła Piotra Cugowskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź finału "The Voice Senior" TVP