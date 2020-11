Tak teraz wygląda zwycięzca pierwszej Eurowizji Junior! Trudno go rozpoznać

Zwycięzcą pierwszego konkursu Eurowizji Junior był Dino Jelusić. Nadal zajmuje się muzyką, choć trudno wyobrazić sobie, że to ten sam chłopak!

Po raz pierwszy Eurowizję Junior zorganizowano w 2003 roku w Kopenhadze.

Polskę reprezentowała Kasia Żurawik, zaśpiewała wtedy piosenkę "Coś mnie nosi".



Nie odnotowała zbyt dobrego wyniku - skończyła na 16. miejscu, jednak od tego czasu nieprzerwanie zajmuje się muzyką.

Realizuje się jako wokalistka w zespole The Nice - Live Music Band, pracuje również jako nauczycielka śpiewu.



"Utwór 'Coś mnie nosi' przywołuje piękne wspomnienia. Po tych wszystkich latach wspominam go bardzo fajnie, sentymentalnie" - mówiła w wywiadzie dla portalu eurowizja.org.

"Wykonując ten utwór, czułam się naprawdę bardzo dobrze. Zresztą nadal lubię tę piosenkę. Co więcej, myślę o tym, żeby po 16 latach nadać jej nowe brzmienie" - zdradziła również.

Zwycięzcą Eurowizji Junior 2003 był Chorwat, Dino Jelusić. Jego utwór "Ti si moja prva ljubav" szybko podbił serca zarówno jury, jak i widzów. On również nie porzucił muzyki. Skierował się jednak w stronę nieco mocniejszych brzmień. Na koncie ma już trzy albumy studyjne - wydany zaraz po wygranej na Eurowizji "No.1" oraz "Living My Own Life" (2011) i "Prošao sam sve" (2014).

Współpracował m.in. z takimi gwiazdami jak David Bowie, Toto i Paul McCartney. Spełniał się również w dubbingu, podkładając głos m.in. do filmu "Toy Story 3".