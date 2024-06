Wybrany na pierwszy singel utwór "feelslikeimfallinginlove" ( sprawdź! ) trafi do serwisów streamingowych w najbliższy piątek, 21 czerwca. Coldplay premierowo wykonał ten numer podczas wyprzedanego koncertu na stadionie Puskás w Budapeszcie.

Brytyjczycy niemal na każdym kroku podkreślają swoją dbałość o ekologię. W związku z tym trwająca obecnie trasa koncertowa wygenerowała 59% mniej emisji CO2 niż ich poprzednia trasa stadionowa. Zespół dołożył wszelkich starań, aby fizyczne wydanie nowej płyty "Moon Music" (premiera 4 października) było jak najbardziej ekologiczne.

Coldplay z dbałością o ekologię. Nowa płyta "Moon Music" w wyjątkowym wydaniu

Grupa przygotowała pierwszy na świecie album w formacie 140g EcoRecord rPET LP. Każdy z egzemplarzy zawiera materiał z 9 przetworzonych plastikowych butelek PET odzyskanych z odpadów pokonsumenckich. Zapobiegnie to produkcji ponad 25 ton metrycznych nowego plastiku i zapewni 85% redukcję emisji CO2 w porównaniu z procesem produkcji tradycyjnego 140-gramowego winylu.

Ponadto, muzycy współpracowali z wieloletnimi partnerami The Ocean Cleanup, aby stworzyć nowy format: Notebook Edition EcoRecord rPET LP. Tworząc rPET dla tego wydawnictwa wykorzystano 70% plastiku rzecznego, wyłowionego przez The Ocean Cleanup z Rio Las Vacas w Gwatemali, co zapobiegło dotarciu plastiku do Zatoki Honduraskiej i Oceanu Atlantyckiego.

Edycja CD "Moon Music" to także pierwsza na świecie płyta kompaktowa EcoCD, stworzona w 90% z poliwęglanu pochodzącego z recyklingu, również pozyskanego z odpadów pokonsumenckich. Zapewni to co najmniej 78% redukcję emisji CO2 i pozwoli uniknąć produkcji ponad pięciu ton metrycznych nowego plastiku.



W celu zmniejszenia ilości odpadów, pierwsza edycja "Moon Music" (zarówno EcoRecord rPET LP, jak i EcoCD) będzie ściśle limitowana i wyprodukowana w wyższej specyfikacji niż jakiekolwiek przyszłe edycje. Wszystkie produkty z pierwszej edycji EcoRecord rPET LP będą numerowane.

Dodajmy, że "Moon Music" to następca "Music Of The Spheres" z 2021 roku, z którego pochodził przebój "My Universe" nagrany z koreańską grupą BTS. Płyta, nominowana do Grammy, zgromadziła ponad cztery miliardy streamów.