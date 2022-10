Tak Brzmi Miasto 2022: przed nami kolejna edycja. Co już wiemy?

Tak Brzmi Miasto - konferencja i festiwal to największe pod względem programu merytorycznego wydarzenie tego typu w Polsce. Skierowane jest do młodej branży muzycznej - muzyków, menedżerów, organizatorów wydarzeń i festiwali, pracowników firm fonograficznych czy dziennikarzy muzycznych.



"Czym jest granie na żywo w 2022 roku? Wielka scena niezmiennie przyciąga, a występ na wymarzonym festiwalu jest celem w karierze wielu artystów. Jednak doświadczenia pandemii, sytuacja geopolityczna i ekonomiczna oraz postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że zarówno muzykom, jak i organizatorom coraz trudniej nawigować po festiwalowych mapach" - czytamy w zapowiedzi.

"Tak Brzmi Miasto 2022 to wydarzenie obowiązkowe dla wszystkich, którzy myślą o graniu live albo chcą rozwinąć karierę koncertową swojego zespołu. Jesienią w Krakowie ożywimy festiwalowe kontakty i zrobimy restart branży muzyki "na żywo" po pandemicznym wyhamowaniu. Zgromadzimy w jednym miejscu muzyków, managerów, bookerów, road managerów, realizatorów i wszystkich związanych z branżą 'live'" - zapewniają organizatorzy.

Czekają nas takie panele, jak: "Jak się dostać na festiwal?", "Jak zrobić porządny soundcheck w kwadrans?" czy "Stranger Things - najbardziej nietypowe festiwale na świecie". Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Agnieszka Wojciechowska (Warsztaty Kultury Lublin), Dénes Pécsi-Szabó (Up Music Budapest), Małgorzata Płysa (Unsound), Marie Ligocka (Colours Of Ostrava), Vlad Yaremchuk (Atlas Festival). W ramach programu Tak Brzmi Miasto Konferencja, jak co roku, organizatorzy zapraszają także na koncerty uczestników Inkubatora. Koncerty odbędą się w Klubie Alchemia, Klubie Hevre i Klubie Re.