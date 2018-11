Tak będą wyglądać Michał Wiśniewski i Dominika Tajner za 20 i 40 lat ("The Story of My Life")

W piątek (23 listopada, godz. 22:05) w programie "The Story of My Life. Historia naszego życia" będzie można zobaczyć metamorfozę Michała Wiśniewskiego i jego żony Dominiki Tajner-Wiśniewskiej.

Dominika Tajner-Wiśniewska i Michał Wiśniewski w programie "The Story of My Life - Historia naszego życia" /Maciej Piórko /Polsat

W pierwszej edycji programu Polsatu, który prowadzi Katarzyna Montgomery, wzięli udział m.in. Julia Wieniawa, Antoni Królikowski oraz Radek Liszewski i Czesław Mozil z żonami.

"Na pierwszym planie są uczucia, emocje, łzy, bliskość i miłość. Bohaterowie programu, znane pary, mają niepowtarzalną okazję by podejrzeć swoją wspólną przyszłość. Emocjonująca podróż w czasie jest możliwa dzięki znakomitej charakteryzacji i postarzeniu - w zależności od wieku gości - o 20-30 lat i 40-60 lat" - czytamy w opisie "The Story of My Life. Historia naszego życia".

Metamorfozami w programie zajmują się fachowcy z brytyjskiego Millenium FX, którzy pracowali przy takich produkcjach jak "Gladiator" czy "Szeregowiec Ryan".

W drugiej edycji pojawiają się: Michał Koterski i Marcela Leszczak, Michał Wiśniewski i Dominika Tajner-Wiśniewska, Piotr Gruszka i Aleksandra Szettel-Gruszka, Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski oraz Sławomir z żoną Kajrą.

Stojący na czele grupy Ich Troje Michał Wiśniewski od czerwca 2012 r. jest mężem Dominiki Tajner, córki Apoloniusza Tajnera, prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. To już czwarta żona wokalisty, który wcześniej był mężem Magdy Femme, Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej i Ani Świątczak (wszystkie były związane z grupą Ich Troje).

Kiedy się poznali, Dominika miała za sobą jedno nieudane małżeństwo, a Michał trzy. Mają łącznie pięcioro dzieci z poprzednich związków.

Czy usiadłaby przy wigilijnym stole z eksżonami swojego męża? Obecna partnerka lidera Ich Troje opowiedziała Katarzynie Montgomery, jakie emocje budzą w niej byłe miłości Michała Wiśniewskiego. Opowiadają m.in. o początkach swojego związku. Ujawniają także, jak wyglądają ich relacje z rozwiedzionymi współmałżonkami i dziećmi z poprzednich małżeństw.



