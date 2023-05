Po sukcesie singla "Kameleon" z gościnnym udziałem Tomsona i Jareckiego , Seibert prezentuje kolejny utwór w nieco innym wydaniu.



Autorem tekstu piosenki "Niby tak, niby nie" jest Seibert, natomiast muzykę stworzył Andrzej Granat.

Za czarno-białe wideo odpowiada Aleksander Pieniążek.

"Jest on wizualizacją bitwy myśli, przeciwności - czerni oraz bieli. Walki, która jest w każdym z Nas" - mówi o utworze Seibert.

"Jest to kolejny krok w kierunku nadchodzącej płyty" - dodaje 31-letni wokalista.



Clip Tadeusz Seibert Niby tak, niby nie

Utwór "Niby tak, niby nie" znalazł się w gronie 10 uczestników konkursu Premiery na jubileuszowym, 60. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu .

Tadeusz Seibert: Kim jest finalista "The Voice of Poland"?

Tadeusz Seibert po raz pierwszy na telewizyjnej scenie wystąpił w wieku 5 lat - w programie "Od przedszkola do Opola". Szerokiej publiczności dał się poznać w 10. edycji "The Voice of Poland" . Podczas przesłuchań w ciemno wykonał utwór "Spragniony" Kamila Bednarka i zachwycił trenerów i publiczność (trafił nawet do jednego z zestawień "The Voice Global").

Ostatecznie uczestnik w drużynie Margaret dotarł do finału show z utworem "Na nic nie czekam". Po udziale w "The Voice of Poland", Seibert brał udział m.in. w konkursie Debiutów na Festiwalu w Opolu oraz występował na wielu koncertach telewizyjnych TVP. Absolwent wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ma na koncie m.in. Złotą Nagrodę na Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy "Serca Biciem" w Bydgoszczy, Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej Reflektor w Koszalinie, Grand Prix Festiwalu Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik w Częstochowie i Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek lat 60. i 70.