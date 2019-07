Taco Hemingway "Pocztówka z WWA, Lato'19": Wiemy, kiedy ukaże się nowa płyta rapera!

9 sierpnia do sprzedaży trafi nowy album Taco Hemingwaya „Pocztówka z WWA, Lato’19”. Raper pokazał również okładkę płyty oraz tracklistę.

Taco Hemingway postanowił wydać kolejne album latem /Paweł Skraba / Reporter

Po intensywnej trasie koncertowej z projektem Taconafide oraz zaprezentowaniu albumu "Cafe Belga", Taco Hemingway zapowiedział na 2019 roku przerwę wydawniczą. Idol nastolatek nie dotrzymał jednak słowa i wytłumaczył, dlaczego tak się stało.

Reklama

"Zapowiedziana na rok 2019 przerwa wydawnicza miała być więc wymogiem logistycznym. Okazało się jednak, że jestem uzależniony od wydawania nowego materiału w lato. Cóż począć. I tak właśnie powstała 'Pocztówka'.

Po roku 2018, erze silnego skupiania się na sobie ('SOMA' + 'Cafe Belga' + 'Flagey'), czas wymienić lustro na teleskop i wrócić do obserwowania miasta i społeczeństwa. Żeby jednak zadowolić ten segment słuchaczy, który lubi posłuchać sobie moich mniej lub bardziej zrytmizowanych neurotyzmów, postanowiłem dać im upust w stuwersowych 'Kabrioletach' zamykających standardową wersję płyty.

Pierwszy raz w życiu w swoich działaniach solowych zdecydowałem się zaprosić na płytę kilku gości, i to dość zróżnicowanych pod kątem muzycznym i osobowościowym. Jako że nic mnie tak nie mierzi jak mitologizacja poetów, muzyków i artystów, powiem to najprościej jak się da: przed tobą znajduje się seria dźwięków i garść obserwacji. Tylko i aż tyle. Nie jest to rozprawka ani reportaż. Nie jest to esej ani epopeja. Nie jest to manifest, memoir ani moralitet. Jest to pocztówka. Oto kilka opowieści z Warszawy. Ode mnie, dla was. Niechaj umili wam to kolejne burzliwe lato" - czytamy.



Poniżej możecie zapoznać się z tracklistą nowej płyty, na której nie ujawniono jeszcze gości:

1. "Człowiek Z Dziurą Zamiast Krtani"

2. "Antysmogowa Maska W Moim Carry-On Baggage" Feat. ?

3. "Leci Nowy Future"

4. "W Piątki Leżę W Wannie" Feat. ?

5. "Wwa VHS" Feat. ?

6. "Wytrawne (Z Nutą Desperacji)"

7. "Wujek Dobra Rada"

8. "Tijuana" Feat. ?

9. "Sanatorium" Feat. ?

10. "Alert Rcb" Feat. ?

11. "Kabriolety".



Przypomnijmy, że Taco Hemingway zagra w tym roku tylko jeden koncert - wraz z Dawidem Podsiadłą 28 września wystąpi na PGE Narodowym.