"Kilka miesięcy temu powiedziałam 'tak'! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe... Dziękuję, że jesteś" - napisała w publikacji.

"Będzie troszeczkę liryczna. Będzie to połączenie takiej rumby, trochę tańca współczesnego, walca wiedeńskiego. Trochę taki freestyle, jak w finałowych odcinkach "Tańca z Gwiazdami". Ale też będzie chodziło w tej choreografii przede wszystkim o ich relacje, ich uczucia, o to, żeby pokazać, co do siebie czują na tym parkiecie. Żeby to było coś więcej niż tylko ruch, ale też jakaś historia, którą opowiemy poprzez ten ruch" - ujawnił Kassin.