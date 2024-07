Kolejny mocny punkt programu to koncerty specjalne, a wśród nich jubileusz 25-lecia Chóru Miejskiego "Logos" , energetyczne taneczne szaleństwo podczas występu "Sing it back!" Roisin Murphy Tribute Band & Novika , duet Pola Chobot i Adam Baran oraz koncert zespołu Błoto (z odpowiedzialnymi za wrażenia wizualne studentami z Media LAB UAP Poznań), który wykona przedpremierowo album "Grzybnia".

To nie wszystko! "Skoro FAMA to festiwal interdyscyplinarny to nie może zabraknąć właśnie takich wydarzeń. Projekt intermedialny Izabelli Gustowskiej 'Hybrydy / Dark Swing' czy połączenia muzyki z prezentacją mappingu w finałowym projekcie 'Who meets Clutchy Hopkins', gdzie gościnnie usłyszymy mistrza słowa, Bisza! Gdy zakończy się ten wyjątkowy, wieńczący tegoroczny festiwal koncert, na scenie pojawią się członkowie Jury, by ogłosić swój werdykt oraz wręczyć nagrody" - przekonują dalej organizatorzy.