Pod koniec lutego rozpoczęła się wiosenna edycja "Szansy na sukces". Nagrodą dla zwycięzcy będzie udział w konkursie Debiuty podczas 59. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W finale zmierzą się laureaci poszczególnych odcinków.



Za nami trzeci odcinek, w którym gwiazdą była dziecięca grupa Arka Noego, dowodzona przez Roberta "Litzę" Friedricha.

Zwyciężczynią została Sylwia Piotrowska, która zaśpiewała piosenkę "Nieidealna".

"Kochani, to nie tak miało być... to wszystko miało wyglądać inaczej. Ale na co my tak naprawdę zwykli prości ludzie mamy wpływ? Możemy albo iść ścieżką dobra albo zła... chyba tyle. Ten dzień miał być zupełnie inny. W tym dniu kiedy to wszystko się działo nikt nawet przez sekundę nie pomyślał że wydarzy się to co dzieje się od dwóch tygodni..." - napisała uczestniczka na Instagramie.



"Z jednej strony chciałabym się cieszyć tym dniem a z drugiej zupełnie nie umiem... To wszystko uzmysłowiło mi jak ulotne jest życie.." - podkreśla Sylwia Piotrowska.

Wokalistka związana ze sceną gospel pracuje obecnie nad swoją solową płytą. Występowała z zespołami Chinook, Kuki Pau (4 x tak w "Must Be The Music" w Polsacie) i Sling. Z Triple Madness dotarła do finału "All Together Now. Śpiewajmy razem" w Polsacie. Na co dzień jest mamą czwórki dzieci.



W 1996 roku muzycy znani z czołówki polskiego rocka - m.in. Robert "Litza" Friedrich (Acid Drinkers, Kazik Na Żywo, Flapjack), Tomasz Budzyński (Armia) i Darek "Maleo" Malejonek (Maleo Reggae Rockers, Izrael, Houk) powołali do życia zespół 2Tm2,3 ( sprawdź! ) wykonujący muzykę do tekstów z Biblii. Członkowie formacji w tamtym czasie przeżyli religijne nawrócenie i takim przekazem chcieli podzielić się ze słuchaczami.



Wkrótce - pierwotnie na potrzeby telewizyjnego programu "Ziarno" - powstała też dziecięca grupa Arka Noego, w składzie której występowały m.in. dzieci Litzy i zaprzyjaźnionych muzyków.

W pierwszym składzie Arki znalazły się m.in. dzieci Litzy (Maria, Viki i Róża Friedrich), Darka Malejonka (Kasia i Ola Malejonek) i Ślimaka, perkusisty Acid Drinkers, prywatnie szwagra Litzy (Halszka i Malwina Starosta).

Debiutancka płyta Arki z piosenkami autorstwa Litzy - "A Gu Gu" - okazał się wielkim sukcesem (5 mln sprzedanych egzemplarzy). Z tego albumu pochodzą takie przeboje, jak m.in. "Tato (nie boję się gdy ciemno jest)" ( posłuchaj! ), "A gu gu", "Święty święty uśmiechnięty" ( posłuchaj! ) i "Sieje je".

Zespół zgarnął trzy Fryderyki w 2000 r. - grupa roku, fonograficzny debiut roku i album roku - pop ("A Gu Gu"), a Litza został kompozytorem roku.

Przez 20 lat działalności przez zespół przewinęła się ponad setka dzieci. Dorobek formacji obejmuje kilkanaście płyt - pod koniec listopada grupa wypuściła album "Nowe kolędy".

Tym razem na płycie śpiewają dzieci, tych dzieci z pierwszego składu Arki Noego i zaproszeni goście. Za aranżacje muzyczne odpowiada Robert Friedrich i dwóch multiinstrumentalistów, Marcin Pospieszalski i Tomasz Drozdek. W zestawie znalazły się najbardziej znane i najczęściej śpiewane kolędy w Polsce oraz niespodzianki i pastorałki.

W obecnym składzie Arki Litzie towarzyszą m.in. jego koledzy z czadowej Luxtorpedy (gitarzysta Robert "Drężek" Drężmak, basista Krzysztof "Kmieta" Kmiecik i perkusista Tomasz "Krzyżyk" Krzyżaniak), członkowie muzykalnego klanu Pospieszalskich (Marcin i Mateusz), grająca obecnie na gitarze Maria Friedrich (najstarsza córka Litzy) oraz 12 do 15 dzieci - głównie pociechy członków zespołu 2Tm2,3 i ich przyjaciele.

Litza z żoną Dobrochną (ślub wzięli w 1988 r.) ma siedmioro dzieci - Marię (ur. 1989), Viktorię (1991), Różę (1993), Franciszkę (1997), Bruna (2000), Henia (2002) i Urbana (2005). Małżeństwo straciło także dwójkę dzieci podczas ciąży - o poronieniach opowiada utwór "44 dni" Luxtorpedy.

Wielodzietną rodzinę założyła także Maria, która ma szóstkę dzieci. Litza w sumie jest dziadkiem 11 wnucząt.