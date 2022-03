Pod koniec lutego rozpoczęła się wiosenna edycja "Szansy na sukces". Nagrodą dla zwycięzcy będzie udział w konkursie Debiuty podczas 59. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W finale zmierzą się laureaci poszczególnych odcinków.

Gwiazdą piątego odcinka był Don Vasyl. "Romskie piosenki, skoczne rytmy i mnóstwo fantastycznej zabawy!" - zachęcała TVP.

Instagram Wideo (IGTV)

Tym razem najlepiej oceniona została Olga Kuśnieruk, która na co dzień występuje z Orkiestrą Reprezentacyjną AGH. Na tej krakowskiej uczelni pracuje jako specjalistka od social mediów.

Reklama

"Dziękuję też za taki piękny odbiór i wszystkie ciepłe słowa od Was! Jestem głęboko wzruszona, nie mniej niż podczas samego nagrania!" - napisała 30-letnia wokalistka.

Instagram Post

Kim jest Don Vasyl?

Don Vasyl ( sprawdź! ) na scenie występuje od 12. roku życia. Śpiewał m.in. w zespołach Heliosi, Roma, a od 1984 z własnymi, działającymi pod różnymi nazwami: Don Wasyl i Jego Roma, Don Wasyl i Jego Rodzina, Don Wasyl & Roma i Don Wasyl i Cygańskie Gwiazdy albo Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni.



Don Vasyl świętuje 70. urodziny 1 / 10 Don Vasyl urodził się 10 kwietnia 1950 roku w Łodzi (w Arturówku, w Lesie Łagiewnickim - tam wówczas stacjonował tabor cygański), jako Kazimierz Doliński. Od 1989 roku przestawia się jako Vasyl Szmidt. Źródło: Reporter Autor: Piotr Kamionka udostępnij

Wychowywał się w Gorzowie Wielkopolskim u boku słynnej cygańskiej poetki Papuszy. Na stałe osiedlił się w Ciechocinku, gdzie mieszka w imponującej rezydencji.



Ostatnio głośno było o muzyku z powodu jego problemów finansowych. Kłopoty finansowe Vasyla pojawiły się, gdy na jaw wyszło, że przez lata nie rozliczał się z fiskusem - w jego imieniu miała się tym zająć firma prowadzona przez dwóch Polaków, którzy już nie żyją.



Rodzinna rezydencja Don Vasyla w Ciechocinku 1 / 7 Tak wyglądała rodzinna rezydencja Dona Vasyla w Ciechocinku w 2013 r. - na zdjęciu żona wokalisty, Maria Szmidt Źródło: East News Autor: Wojciech Kubik udostępnij

"Jeden był po studiach muzycznych, a drugi znanym reżyserem. Oni zawiązali mi ten zespół Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy. Okazało się, że nie płacili za to podatków. W końcu się dobrała się do mnie skarbówka. Miałem do zapłacenia ok. 400 tys. zł" - opowiadał piosenkarz. Przez lata dług narósł do kwoty ponad miliona zł.