"Szansa na sukces": Daria Adamczewska wyróżniona przez Krzysztofa Cugowskiego

Podopieczna Piotra Cugowskiego z poprzedniej edycji "The Voice of Poland" Daria Adamczewska zdobyła wyróżnienie w ostatnim odcinku "Szansy na sukces". Co ciekawe, z piosenkami w wykonaniu Krzysztofa Cugowskiego, ojca Piotra.

Krzysztof Cugowski był bohaterem odcinka "Szansy na sukces" /Łukasz Kaczanowski/Polska Press / East News

W niedzielę (27 października) widzowie TVP zobaczyli czwarty odcinek "Szansy na sukces. Opole 2020".



Muzycznym bohaterem był Krzysztof Cugowski, były już wokalista Budki Suflera, który obecnie świętuje 50-lecie swojej scenicznej kariery.

Po zakończeniu działalności przez Budkę rozpoczął projekt Cugowscy ze swoimi synami Piotrem i Wojtkiem, a obecnie występuje wraz z Zespołem Mistrzów.



Uczestnicy "Szansy na sukces" wykonywali piosenki Krzysztofa Cugowskiego zarówno z czasów Budki Suflera, jak i późniejszych dokonań.

Laureatem programu został Erwin Kornacki, który zaśpiewał przebój "Zaklęty krąg".

Z kolei wyróżnienia od Krzysztofa Cugowskiego otrzymali nauczyciel śpiewu Łukasz Juszkiewicz ("Sen o dolinie") oraz Daria Adamczewska ("Martwe morze").

Wokalistkę mogą pamiętać widzowie "The Voice of Poland". W poprzedniej edycji podczas przesłuchań w ciemno wykonaniem "Here I Go Again" Whitesnake odwróciła trzy fotele - Patrycji Markowskiej, Grzegorza Hyżego i Piotra Cugowskiego. Uczestniczka, która jest wielką fanką wokalisty Braci, nie zastanawiała się długo nad wyborem swojego trenera.

Ostatecznie Daria Adamczewska odpadła w bitwach.



