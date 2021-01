Hiphopowy duet Syny zakończył działalność. O decyzji poinformowano na Facebooku.

Syny kończą działalność /Karol Makurat / Reporter

"Ladies and Gentlemen. Syny ogłaszają koniec sagi i żegnają się z Wami. Każde uniwersum kiedyś się kończy. Follow the future" - czytamy na Facebooku projektu.



Duet Syny - w składzie Robert Piernikowski i 1988 - zadebiutował w 2015 roku płytą "Orient" i wywołał sporo dyskusji oraz kontrowersji.

Styl prezentowany przez zespół trafił w gusta alternatywnej publiczności, a jednocześnie został dość chłodno przyjęty w środowisku hiphopowym.

Grupa wystąpiła m.in. na OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka oraz na krakowskim Unsoundzie. W 2018 roku ukazał się drugi album duetu pt. "Sen", który ponownie spolaryzował słuchaczy.



"Kreacja wszechobecnych białasów już na wysokości drugiego odsłuchu staje nieznośna i irracjonalna. Ze "Snu" żaden "prime shit quality" ("Kiedyś Byliśmy Królami", serio?), bo jest w tej frazie o jeden wyraz za dużo. Piernikowski niech dalej babra się w swojej niszy, a 1988 niech znajdzie sobie kolejną Rosalie. do współpracy. Skorzystają z tego wszyscy" - pisał nasz recenzent, oceniając płytę na 5/10.



Wideo Syny - Nag Champa (Sen, Latarnia Rec. 2018)

W ostatnich latach członkowie duetu skupili się na solowej działalności. Piernikowski w 2019 roku wydał płytę "The best of moje getto", za którą zdobył nominacje do Paszportu Polityki.

1988 skupił się na produkcji, współpracując m.in. z Włodim. Podpisał też kontrakt z Def Jem Recordings i zaczął pracę nad własną płytą. W styczniu ukazał się jego singel "Bajkał", w którym usłyszeć można Margaret oraz Kachę z Coals.