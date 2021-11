Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia w wieku 74 lat. Przyczyną śmierci wokalisty ( sprawdź! ) były choroby, z którymi zmagał się od dłuższego czasu. Po śmierci legendarnego wokalisty, swoją muzyczną karierę rozpoczął jego syn Krzysztof Igor Krawczyk. W muzycznej drodze wspiera go wspiera Marian Lichtman, perkusista grupy Trubadurzy, w której pierwsze kroki stawiał Krzysztof Krawczyk.

Piosenka "Tato" (za tekst i muzykę odpowiada Marian Lichtman) to muzyczny debiut Krzysztofa Igora, który za pomocą utworu postanowił oddać hołd zmarłemu ojcu. Jest to także pierwsza część dyptyku - Krzysztof junior planuje wydać także utwór poświęcony swojej mamie - zmarłej w marcu 2011 r. Halinie Żytkowiak (była wokalistką w grupach Trubadurzy, Tarpany i Amazonki).

Trzecia piosenka, nad którą pracuje duet Krawczyk/Lichtman, ma być zatytułowana "Dziękuję bardzo" i być podziękowaniem dla wszystkich, którzy wpierają karierę Krzysztofa Igora.

"A mogło tato piękniej być, za mało ciebie miałem. Co było, to nie liczy się mój tato. A w sobie dużo siły mam, ja wielbię ciebie tato. Kiedy spotkamy się, wybaczymy sobie, mój kochany tato" - śpiewa w utworze "Tato" Krzysztof Igor Krawczyk ( sprawdź tekst! ).

W wywiadzie udzielonym portalowi Kultura Na Co Dzień, Krzysztof Igor opowiedział o swojej relacji z Marianem Lichtmanem.



"Pan Marian zna moją sytuację od początku. Przyjaźnił się z moim rodzicami zanim pojawiłem się na świecie. To także wyjątkowa osoba w moim życiu - on i Pani Bożenka (jego żona), która również się o mnie troszczy. Zawsze mieliśmy kontakt, ale wiadomo, kiedy żył tata, Panu Marianowi ciężko było ingerować w nasze sprawy rodzinne, choć i wtedy zabierał głos, broniąc moich interesów w różnych kwestiach. Pani Bożenka i Pan Marian to wspaniali ludzie, którzy mają wielkie, wielkie serca!" - powiedział Krawczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Krawczyk junior i Marian Lichtman o występie na Festiwalu Weselnych Przebojów Mrągowo 2021 INTERIA.PL

Początkujący wokalista dodał także, że cieszy się, że swoją karierę może rozpoczynać pod okiem tak wspaniałego muzyka, jakim w jego mniemaniu jest Marian Lichtman.



"Natomiast muzyczne wsparcie od przyjaciela taty to wspaniała rzecz. Jest znakomitym muzykiem. Jeśli wiem, że on uczył mojego tatę technik wokalnych, nie mogę być w lepszych rękach. Jestem w najlepszych!" - wyjaśnił.