Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia w wieku 74 lat. Przyczyną śmierci wokalisty ( sprawdź! ) były choroby, z którymi zmagał się od dłuższego czasu. W sobotę 11 września 2021 roku w Teatrze Powszechnym w Łodzi odbyła się prapremiera spektaklu "Chciałem być", którego inspiracją jest postać piosenkarza Krzysztofa Krawczyka. Przedstawienie autorstwa Michała Siegoczyńskiego ukazuje zderzenie życia prywatnego z karierą wielkiego formatu. Główną rolę w spektaklu zagrał Mariusz Ostrowski.

Igor Krawczyk nie pojawił się na prapremierze przedstawienia. Katarzyna Filipiak, przyjaciółka syna wokalisty, przekazała wtedy "Faktowi", że Krzysztof junior woli oszczędzać sobie stresów.



"Spektakl będzie na pewno dużym przeżyciem dla Krzysztofa. Musimy mu oszczędzać stresu, a ten wiązałby się ze spotkaniem pani Ewy i pana Andrzeja Kosmali. Dlatego z Marianem Lichtmanem wybieramy się na sztukę w innym terminie" - powiedziała Filipiak.

Dopiero teraz razem z Marianem Lichtmanem, swoim przyjacielem a także perkusistą grupy Trubadurzy, w której pierwsze kroki stawiał Krzysztof Krawczyk, pojawili się pojawili się w Teatrze Powszechnym, aby zobaczyć spektakl.



Jak powiedział Faktowi, spektakl "Chciałem być" bardzo mu się podobał, ale nie potrafił przejść obok niego bez emocji.

"Ten spektakl jest dla mnie dużym przeżyciem. Jestem w emocjach, oglądałem go oczywiście jak przedstawienie, ale nie sposób było oddzielić go od mojego życia. Wielu rzeczy nie wiedziałem, nie było mnie przecież przy nich, więc to dla mnie też w pewien sposób źródło informacji. Dlatego oglądałem z ogromnym zainteresowaniem. Jest tu dużo sympatycznego humoru. Staram się to rozgraniczyć, bo jednak wciąż przeżywam dramat, że moi rodzice nie żyją. Fani mojego taty na pewno oglądają ten spektakl i odbierają go inaczej. Dla mnie ma wymiar osobisty. Aktor występujący w roli taty robi to znakomicie, ale wiadomo, że nikt nie jest w stanie go zastąpić" - powiedział Krzysztof Igor Krawczyk.



Marian Lichtman napisał na swoim Facebooku, że gorąco poleca wszystkim zobaczenie spektaklu.



"Dziękuje za piękny spektakl 'Chciałem Być' o moim Przyjacielu Krzysztofie Krawczyku. Ukłony dla wszystkich którzy go stworzyli. Gorąco polecam i zapraszam do Teatru Powszechnego w Łodzi" - napisał muzyk.





W sieci pojawiły się również zdjęcia obsady spektaklu z Lichtmanem i synem Krzysztofa Krawczyka.





Krzysztof Igor Krawczyk - "Tato"

"Tato" to pierwsza część zapowiadanego dyptyku - Krzysztof junior planuje wydać także utwór poświęcony swojej mamie - zmarłej w marcu 2011 r. Halinie Żytkowiak (była wokalistką w grupach Trubadurzy, Tarpany i Amazonki). Trzecia piosenka ma być zatytułowana "Dziękuję bardzo" i być podziękowaniem dla wszystkich, którzy wpierają karierę Krzysztofa Igora.

W muzycznej drodze Krzysztofa Igora Krawczyka juniora wspiera Marian Lichtman. Oprócz piosenki "Tato", artyści planują już kolejne utwory i mają nadzieję, że staną się one przebojami.

Piosenką "Tato" (za tekst odpowiada Krzysztof Igor Krawczyk, za muzykę Marian Lichtman) postanowił oddać hołd zmarłemu ojcu.

"A mogło tato piękniej być, za mało ciebie miałem. Co było, to nie liczy się mój tato. A w sobie dużo siły mam, ja wielbię ciebie tato. Kiedy spotkamy się, wybaczymy sobie, mój kochany tato" - to refren utworu ( sprawdź! ).