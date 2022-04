Singel "Imagine" ujrzał światło dzienne w 1971 roku i promował album o tym samym tytule. Utwór niemal natychmiast zdobył uznanie na całym świecie, mimo że był skrajnie antyreligijny i antykapitalistyczny. Metodą na potencjalną krytykę poglądów wokalisty stała się bardzo lekka forma utworu, która niemal całkowicie przyćmiewała niezwykle ważny tekst ( sprawdź! ) kompozycji.

John Lennon dobrze wiedział, co robi, wybierając tak chwytliwą melodię. W wielu wywiadach przyznawał, że dzięki przystępności "Imagine" ważne treści zawarte w kompozycji dotrą do większej liczby słuchaczy, a być może któryś z nich zainteresuje się także tym, co wokalista śpiewa, a nie tylko tym, w jaki sposób to robi.

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. John Lennon Imagine

Sprawdź tekst i polskie tłumaczenie utworu "Imagine" w serwisie Tekściory.pl!

Julian Lennon śpiewa "Imagine" dla Ukraińców

Julian Lennon, syn legendarnego wokalisty, również związał swoje życie z muzyką. Właśnie okazał wsparcie Ukrainie, dedykując im piosenkę swojego taty.

"Wojna na Ukrainie jest niewyobrażalną tragedią... Jako człowiek i jako artysta czułem się zmuszony zareagować w najbardziej znaczący sposób, w jaki mogłem. Dlatego dziś, po raz pierwszy w historii, wykonałem publicznie piosenkę mojego Taty" - napisał w opisie filmu na YouTube Julian.

Wideo Julian Lennon Performs 'IMAGINE' for Global Citizen's Stand Up For Ukraine w/Nuno Bettencourt

Czemu dopiero teraz wziął na warsztat przebój ojca?

"Zawsze mówiłem, że jedynym momentem, w którym mógłbym rozważyć zaśpiewanie 'Imagine', byłby 'koniec świata'... Ale także dlatego, że jego słowa odzwierciedlają nasze wspólne pragnienie pokoju na całym świecie. Ponieważ w tej piosence zostajemy przeniesieni do miejsca, gdzie miłość i wspólnota stają się naszą rzeczywistością, choćby na chwilę" - dodaje muzyk.

Julina Lennon zwrócił się też do przywódców krajów na całym świecie:

"Wzywam światowych przywódców i wszystkich, którzy wierzą w przesłanie 'Imagine', aby stanęli w obronie uchodźców na całym świecie! Proszę o wsparcie i darowizny od serca" - napisał.