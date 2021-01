Sylwia Grzeszczak o koronawirusie. "Ostatni czas nie był łatwy"

Sylwia Grzeszczak wyznała, że przechodziła zakażenie koronawirusem. Opowiedziała o ciężkich dolegliwościach.

Sylwia Grzeszczak była gwiazdą Sylwestrowej Mocy Przebojów /Jan Bielecki /East News

Sylwia Grzeszczak karierę rozpoczęła w programie "Idol", ale szybko stała się jedną z najpopularniejszych wokalistek w kraju.

Była między innymi gwiazdą podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów. Fani chwalili nie tylko jej głos, ale również nienaganny wygląd oraz zaskakujące kreacje.



Kilka dni po imprezie piosenkarka zdobyła się na szczere wyznanie. Zdradziła, że zmagała się z koronawirusem.

"Ostatni rok był dla nas wszystkich bardzo trudny. Musieliśmy się mierzyć z wieloma przeciwnościami, przełożyć swoje plany i marzenia na później. Myśląc czego mogłabym Wam życzyć na kolejny rok nasuwa się tylko jedno... Zdrowia!" - rozpoczęła.



"Sama przekonałam się 3 tyg. temu co oznacza zakażenie się koronawirusem. Ostatni czas nie był łatwy. Walczyłam o powrót do formy, duszności były męczące, miałam obawy czy dam radę wystąpić i nie zawiodę swoich fanów... Mega cieszę się, że mogłam ten dzień przeżywać z Wami i że przywitaliśmy miejmy nadzieję, lepszy, nowy rok" - dodała, prosząc fanów, by na siebie uważali.

W komentarzach pojawiło się wiele słów otuchy. "Może być lepiej może być gorzej my zawsze będziemy z Tobą. Zdrówka kochana", "Najważniejsze, że wygrałaś z chorobą" - pisali fani.