Sylwia Gliwa w klipie "Stripped" Spirit in the Forest. Zobacz teledysk do coveru Depeche Mode

Wiadomości

W sieci zadebiutował właśnie klip do utworu "Stripped" pochodzącej z Wejherowa grupy Spirit in the Forest. Tytuł nie może zmylić fanów Depeche Mode, bo to ich wersja przeboju brytyjskiej formacji.

Sylwia Gliwa w teledysku "Stripped" /YouTube /materiał zewnętrzny