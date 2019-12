Sylwestrowa Moc Przebojów 2019/2020: DJ Bobo o swoim przeboju "Chihuahua"

Jednym z hitów Sylwestrowej Mocy Przebojów z Polsatem będzie "Chihuahua" w wykonaniu DJ Bobo. Co zdradził o tym utworze popularny wykonawca?

DJ Bobo będzie jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów na Stadionie Śląskim /Tristar Media /Getty Images

Podczas "największej dyskoteki w Polsce" na Stadionie Śląskim w Chorzowie zaprezentują się m.in. Michał Szpak (trener "The Voice of Poland" w TVP), Sławomir i Kajra, Cleo, Enej, Maciej Maleńczuk, Feel, Piersi, Ich Troje, Future Folk oraz gwiazdy sceny tanecznej i disco polo: Long & Junior, MiG, After Party, Defis oraz Miły Pan ( sprawdź! ).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź Sylwestrowej Mocy Przebojów 2019 Polsatu w Chorzowie Polsat

Nowy Rok przywita sprawdzony duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a także Ela Romanowska i Rafał Maserak.

Po raz pierwszy w roli prowadzącej Sylwestrową Moc Przebojów pojawi się gwiazda serialu "W rytmie serca" Barbara Kurdej-Szatan i znana z "Love Island. Wyspa miłości" Karolina Gilon.

Na scenie zadebiutuje też zwycięzca 10. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Damian Kordas.

Michał Szpak na planie spotu Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu 1 / 8 Rozchwytywany Michał Szpak na planie spotu Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu Źródło: Polsat udostępnij

W tym roku widzowie usłyszą również m.in. dwa polskie przeboje ostatnich 12 miesięcy: "Ona by tak chciała" Ronniego Ferrari (ponad 101 mln odsłon, sprawdź! ) i "Mama ostrzegała" grupy Daj To Głośniej (ponad 89 mln).

Wideo Ronnie Ferrari - ONA BY TAK CHCIAŁA (Explicit)

Wideo Daj To Głośniej - Mama ostrzegała ┇Oficjalny Teledysk┇2019

Zagranicznymi gośćmi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów z Polsatem będą: znany z przebojów "Chihuahua" ( posłuchaj! ), "There Is a Party" i "Everybody" DJ BoBo, Layzee Fka Captain Jack ("Coco Jambo"), zespół La Bouche ("Be My Lover", "I Love to Love" ( sprawdź! ) i "Sweet Dreams (Ola ola e)" - posłuchaj! ) oraz czeski reprezentant na Eurowizję 2019 Mikolas Josef ("Acapella").



Clip La Bouche Be My Lover

Szwajcar DJ Bobo znów największy hit "Chihuahua" stworzył na potrzeby... reklamy.

"Najśmieszniejsze jest to, że nawet nie myślałem o tym, by wciągnąć 'Chihuahua' na album. Puściłem ten krótki fragmencik żonie. Powiedziałem: wiem, że przez samo słowo 'chihuahua' jest to trochę głupie. Tymczasem człowiek z reklamy telewizyjnej wysłuchał tego, potem powtórzył niskim głosem słowo chihuahua i poprosił, bym zrobił z tego prawdziwą piosenkę. I tak 'chihuahua' trafiła do reklamy w Hiszpanii i zrobiła furorę" - ujawnił 51-letni Peter René Baumann, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko DJ Bobo.

Clip DJ Bobo CHIHUAHUA

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów umiejętności taneczne zaprezentują dwie zwycięskie pary wyłonione w konkursie ogłoszonym w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Kandydaci muszą nagrać filmik ze swoim tańcem do hitu Ronniego Ferrari "Ona by tak chciała" i przesłać go do 20 grudnia. Jury wybierze najlepsze filmiki a widzowie i internauci w głosowaniu na Facebooku zadecydują o tym, kto zatańczy na scenie.

Clip DJ Bobo EVERYBODY

Na Stadionie Śląskim powstanie ogromna scena o całkowitej powierzchni 760 metrów kwadratowych. Szerokość zabudowy scenicznej to 121 metrów a wysokość - 28. Uzupełni ją prawie 760 mkw ekranów ledowych i 1200 urządzeń oświetleniowych - prawie o 1/3 więcej niż podczas ubiegłorocznego sylwestra. Moc nagłośnienia wyniesie 400 kW, a koncert pokaże 16 kamer. Warto dodać, że ciężar sceny to aż 360 ton! Tę gigantyczną transmisję ze Stadionu Śląskiego przygotowuje aż 350 osób.