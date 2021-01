Sylwester TVP w Ostródzie: Kim jest Pedro Santana?

Internauci kpią z niemal nieznanego wokalisty Pedro Santany, który wystąpił jako jedna z gwiazd Sylwestra Marzeń TVP w Ostródzie.

Pedro Santana był jedną z gwiazd Sylwestra Marzeń z Dwójką w Ostródzie

Pedro Santana podczas Sylwestra Marzeń w Ostródzie przez TVP był przedstawiany jako jedna z wielkich gwiazd imprezy.

Na oficjalnej stronie został pokazany "w swoim najbardziej rozpoznawalnym utworze 'Opa Opa'". Tymczasem Marta Najman, jedna z prowadzących podcast Napisy Końcowe, w serii wpisów na Twitterze opisała historię, jak TVP "wymyśliła sobie artystę".

Wspomniany utwór "Opa Opa" jest bowiem hitem szwedzkiego zespołu Antique. Już po sylwestrze opis został zmieniony na zdanie "Pedro Santana w wielkim hicie sprzed lat".

Pedro Santana pochodzi z Wenezueli, a jego największym osiągnięciem jest udział w greckiej edycji "The Voice". Polska publiczność może go pamiętać z występów w programie "Jaka to melodia?", gdzie śpiewał m.in. wielkie latynoskie przeboje "Despacito" i "Bailando".

"I nie piszę tego, żeby śmiać się z pana Pedro. Piszę to, bo kuriozalność TVP i kreowanie na gwiazdę osoby, która coverowała im 'Despacito' w 'Jaka to melodia?', więc teraz wystąpi na Sylwestrze - to jest ten poziom abstrakcji, co wymyślenie projektanta mody Christiana Paula. (...) I no, ta kropka nad i. Strona TVP, gdzie nawet nie napiszą, że artysta Pedro Santana wykonał cover Antique. Nie. Wykonał 'swój najbardziej rozpoznawalny utwór'" - napisała na Twitterze Marta Najman.

Sam Pedro Santana w mediach społecznościowych podziękował fanom za wsparcie.



"Chciałem przeprosić za moją bardzo złą wymowę!!! Latynoska greka!!! To była moja pierwsza piosenka, którą próbowałem śpiewać po grecku!!!" - napisał wokalista, który na co dzień mieszka i pracuje w Grecji.