W tym roku odbędą się dwie duże telewizyjne imprezy sylwestrowe. Pierwsza z nich, czyli Sylwestrowa Moc Przebojów po dwuletniej przerwie powraca na Stadion Śląski. Na imprezie wystąpią m.in. gwiazdy rumuńskiej sceny disco (Minelli, Akcent, Olivia Addams), a także Viki Gabor, Cleo, Ewelina Lisowska, Michał Wiśniewski, Dawid Kwiatkowski, Bajm, Gromee, Enej, Doda, Paweł Domagała, Dr Alban oraz Liz Mitchell. The Original Lead Singer of Boney M.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sylwestrowa Moc Przebojów, czyli Sylwester Szczęścia. Spot promocyjny Polsat

Sylwestrowa Moc Przebojów - gdzie oglądać?

Imprezę poprowadzą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Karolina Gilon, Wiktoria Gąsiewska, Marcelina Zawadzka, Ilona Krawczyńska, Patryk Cebulski oraz Adam Zdrójkowski. W roli współprowadzącej sylwestra zadebiutuje tancerka Izabela Janachowska, która w sierpniu zaliczyła debiut w tej roli w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami".



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Moc atrakcji w trakcie Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie Polsat News

Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna między innymi w Polsacie, Polsat Go, w portalu Interia.pl oraz w Polsat News.



Widzowie i internauci od godz. 19:00 w Interii i Polsat Go będą mogli wziąć udział w programie Sylwestrowa Moc Przebojów. Rozgrzewka. Tuż przed startem imprezy sylwestrowej kamery odwiedzą garderoby gwiazd, aby sprawdzić, co robią przed wejściem na scenę. Gwiazdy opowiedzą o swoich noworocznych postanowieniach, a także w jakich językach potrafią powiedzieć "Szczęśliwego Nowego Roku".

Sylwestrowa Moc Przebojów: Gwiazdy na czerwonym dywanie 1 / 18 Doda Źródło: Polsat Autor: Polsat/WBF udostępnij

Druga impreza odbywa się po rocznej przerwie w Zakopanem. Sylwester Marzeń z Dwójką będzie mieć bardzo mocną discopolową reprezentację. Pojawią się najważniejsi przedstawiciele tego gatunku, m.in. Zenek Martyniuk, Marcin Miller czy zespół Classic. Do discopolowej obstawy dołączą także inni muzycy wykonujący pop, m.in. Jason Derulo, Julio Iglesias Jr., a także Maryla Rodowicz, Roxie Węgiel, Sławomir, Sara James, Piotr Kupicha, Maja Hyży, Thomas Anders.

Wideo Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk - Przez Twe oczy zielone (Zakopane 2016)

Sylwester TVN 2021/2022: czemu nie będzie?

Choć sylwester organizowany przez TVN odbywał się przez wiele lat i występowało na nim wiele znanych polskich i zagranicznych gwiazd, to w tym roku się nie odbędzie. Wszystkiemu winna jest pandemia. TVN od lat współpracowało z Warszawą, która w tym roku zdecydowała o nieorganizowaniu imprezy sylwestrowej. Telewizja z tego powodu także zrezygnowała z przenoszenia się do innego miasta. Zamiast tego widzowie stacji będą mogli przez cały wieczór oglądać filmy. Wyemitowane zostaną cztery produkcje: "Podatek od miłości", "Listy do M. 2", "Battleship. Bitwa o Ziemię" oraz "Fokus".