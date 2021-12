W ubiegłym roku z powodu pandemii telewizyjne imprezy sylwestrowe nie mogły odbyć się w klasycznej formie. Jednak mimo nałożonych obostrzeń Sylwester Marzeń z Dwójką został zorganizowany w plenerze, a na koncercie pojawiła się publiczność. Impreza odbyła się w amfiteatrze w Ostródzie.



Sylwester Marzeń z Dwójką - co planuje TVP?

"Żal nam, że nie możemy być w tym roku znowu w Zakopanem. Pozdrawiamy serdecznie burmistrza, pozdrawiamy serdecznie mieszkańców Zakopanego, górali, Podhalan i wszystkich ludzi, którzy zawsze przyjeżdżali do Zakopanego w olbrzymiej liczbie" - mówił Jacek Kurski w ubiegłym roku, dodając, że jeśli tylko będzie taka możliwość, Sylwester Marzeń z Dwójką wróci na Podhale.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jacek Kurski o Sylwestrze Marzeń z Dwójką TV Interia

Sylwester Marzeń w TVP: znamy gwiazdy imprezy!

Już wiemy, że impreza odbędzie się w Zakopanem. Poznaliśmy także pierwsze gwiazdy - będą nimi m.in. Maryla Rodowicz i Magdalena Narożna z zespołem Piękni i Młodzi.



"Sylwester w tym roku z TVP 2, tak więc zobaczycie nas będąc przed telewizorami. Zapraszam bardzo serdecznie. Będzie na pewno magicznie" - powiedziała portalowi Jastrząb Post Magdalena Narożna. Przy okazji wypowiedziała się także na temat wynagrodzeń na takich imprezach.

Clip Piękni i Młodzi Bez siebie

"Nasz menedżer dba o to, aby było stabilnie. Zostajemy w tej samej stawce. Nie zauważyłam za dużych zmian. Jedyne co, to jest mniej koncertów. To jest jedyna kwestia, która się zmieniła" - dodała piosenkarka.

Sylwester Marzeń w TVP: Weekend, Zenon Martyniuk i Roxie Węgiel na scenie!

Teraz TVP ogłosiło już wszystkie gwiazdy Sylwestra. Wśród artystów na scenie w Zakopanem pojawią się m.in. Zenon Martyniuk, Roxie Węgiel, Sławomir, Thomas Anders, Boys, Daria, Rafał Brzozowski, Karolina Stanisławczyk, Weekend, The Music From ABBA - Arrival From Sweden, Mig, Kuba Szmajkowski, Francesco Monte, Milano, Odessa Band, Defis, Classic, Baciary, Playboys oraz Senhit. Telewizja Polska pokazała zwiastun wydarzenia.



Wideo Sylwester Marzeń TVP 2021 zwiastun

Sylwestrowy koncert poprowadzą Małgorzata Tomaszewska, Izabella Krzan, Ida Nowakowska, Tomasz Kammel, Rafał Brzozowski oraz Norbi.