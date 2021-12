Sylwester Marzeń TVP znów w Zakopanem. Powstaje scena

"Zależy nam na tym, żeby powitanie nowego roku pod Giewontem odbyło się nie tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale i zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, które z tygodnia na tydzień się mogą zmienić. Jak zapadną już ostateczne decyzje ze strony rządowej co do obostrzeń, to wówczas ogłosimy, ile osób będzie mogło wziąć udział w koncercie" - mówił burmistrz Zakopanego Leszek Dorula w rozmowie z PAP.

Przypomnijmy, że Sylwester Marzeń TVP powróci do Zakopanego - ubiegłoroczna impreza z powodu pandemii koronawirusa odbyła się w Ostródzie.

Na razie nie są znane jeszcze gwiazdy koncertu - ujawnione zostaną w połowie grudnia na specjalnej konferencji prasowej. Wtedy też znane będą szczegóły obostrzeń sanitarnych.