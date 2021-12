"Święta marzeń": Gwiazdy Polsatu w nowej odsłonie świątecznej piosenki

"Do świąt zostało jeszcze trochę czasu, ale dzięki piosence wszyscy możemy już dziś cieszyć się niezwykłym klimatem Bożego Narodzenia. Chcemy, by widzowie także poczuli tę magię. Mamy nadzieję, że będą to rodzinne święta. Z najbliższymi, ale też z Kevinem i nasza piosenką" - mówi popularna prezenterka Polsatu Paulina Sykut-Jeżyna.

Teledysk "Święta marzeń" przenosi widzów do baśniowego świata pełnego gwiazd... Polsatu.

"Jest tu wigilijny stój, pianino przy którym wszyscy razem śpiewają a nawet warsztat elfów. W rolę Świętego Mikołaja wcielił się aktor, który ma najbardziej odpowiednie nazwisko, aby występować o tej porze roku, zwycięzca ostatniej edycji 'Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami' - Piotr Mróz" - opowiada reżyser klipu Andrzej Szajewski.

W nagraniu udział wzięli aktorzy i prezenterzy produkcji Polsatu, a także gwiazdy programów, które dopiero zadebiutują na antenie stacji. Na ekranie pojawiają się Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Dorota Gawryluk, Karolina Szostak, Paulina Chylewska, Piotr Witwicki, Ewa Wachowicz, Piotr Mróz, Karolina Gilon, Izabela Janachowskaą, Jerzy Mielewski, Łukasz "Juras" Jurkowski, Partyk Cebulski, Katarzyna Skrzynecka, Bartek Kasprzykowski, Marcelina Zawadzka, Ilona Krawczyńska, Kajra i Sławomir, Maciej Pertkiewicz, Maria Dębska, Chris Cugowski, Edyta Herbuś, Hanna Żudziewicz, Marcin Korcz, Joanna Liszowska, Andrzej Grabowski i Robert Janowski.

"Bądźmy razem w te Święta, wspólnie spędzony czas, to najważniejsze, co możemy sobie podarować" - podsumowuje Krzysztof Ibisz.

Autorami piosenki "Święta marzeń" są Rafał Kulczycki / Sirens (muzyka, produkcja) i Daria Druzgała (tekst).

