Światowy hit przypomniał przebój sprzed 20 lat. Znów wszyscy go kochają

Utwór "Bye Bye Bye" zajął 8. miejsce na liście Billboard’s Global Excl. U.S., co stanowi awans z 16. pozycji w zeszłym tygodniu. Piosenka znalazła się również na 45. miejscu na liście Billboard Hot 100, która podsumowuje odtworzenia w Stanach Zjednoczonych. Dzięki popularności filmu NSYNC ponownie zagościło w czołówce światowych list przebojów.

Oprócz "Bye Bye Bye" w filmie "Deadpool & Wolverine" znalazły się również takie klasyki jak "Like A Prayer" Madonny z 1989 roku, "Iris" Goo Goo Dolls z 1998 roku oraz "The Greatest Show" z filmu "The Greatest Showman" z 2017 roku, w którym również grał Hugh Jackman.