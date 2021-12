Głos Mariah Carey dla wielu osób na całym świecie jest nierozerwalnie związany z Bożym Narodzeniem, bo jej świąteczny hit "All I Want For Christmas Is You" rozbrzmiewa w sklepach, restauracjach i rozgłośniach radiowych od początku grudnia. Teraz okazuje się, że okoliczności powstania tej piosenki są mało radosne. W wywiadzie dla magazynu "Sunday Mirror's Notebook" gwiazda zdradziła, że choć od najmłodszych lat kochała święta i ich wyjątkową atmosferę, to w dzieciństwie był to dla niej zwykle bardzo trudny czas.

Reklama

"Zawsze chciałam, żeby Boże Narodzenie było idealne i nie mogłam się doczekać świąt. Ale wychowywałam się w niesamowicie dysfunkcyjnej rodzinie, która je rujnowała. Nie moja mama. Ona próbowała sprawić, żeby było zabawnie. Nie mieliśmy dużo pieniędzy, więc czasami zawijała w świąteczny papier owoce i kładła je pod choinką, bo tylko na to mogła sobie pozwolić. Kiedyś sobie obiecałam, że gdy dorosnę, nigdy do tego nie dopuszczę. Co roku zadbam o to, by Boże Narodzenie było idealne" - zwierzyła się piosenkarka.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LP o "Without You" Mariah Carey TV Interia

Mariah Carey przez lata nie chciała mówić o swoim trudnym dzieciństwie. Zdecydowała się na to dopiero rok temu, w wydanej w lipcu 2020 roku autobiografii "The Meaning Of Mariah Carey" oraz w wywiadzie udzielonym przy tej okazji Oprah Winfrey. Opowiedziała wtedy o rozwodzie rodziców, który wywołał ogromne konflikty między nią i jej rodzeństwem.



Od samego początku, gdy pojawiłam się na świecie, czułam się wyrzutkiem w swojej rodzinie. Moje rodzeństwo dorastało, żyjąc z czarnym ojcem i białą matką razem jako rodzina, a ja przez większość czasu byłam tylko z matką, przez co uznano, że było mi łatwiej, ale to nie jest prawda" - powiedziała.

Carey zdradziła wtedy również, że gdy była nastolatką, jej siostra odurzała ją valium, by sprzedać ją alfonsowi i spowodowała u małej Mariah oparzenia trzeciego stopnia. Jej życia nie ułatwiał także fakt, że jej ojciec został oskarżony o gwałt.

Gdy piosenkarka zaczęła odnosić sukcesy na scenie, odcięła się od trudnych wydarzeń z przeszłości i postanowiła, że jej ukochane święta będą wyglądały zupełnie inaczej niż wcześniej. Na fali tych emocji napisała świąteczną piosenkę "All I Want For Christmas Is You".

Wideo 'All I Want for Christmas' Carpool Karaoke

"Chciałam stworzyć świąteczną piosenkę, która sprawi, że poczuję się szczęśliwa jak podczas wakacji. Zainspirowały mnie utwory z lat 50. i 60., które wywołują radość za każdym razem, gdy się je słyszy. To dla mnie wiele znaczy, że mogę śpiewać tę piosenkę z ludźmi na całym świecie i dzięki niej być częścią ich życia" - powiedziała w wywiadzie dla "Sunday Mirror's Notebook".

I dodała, że nigdy nie przypuszczała, iż akurat ten utwór odniesie tak ogromny sukces.

Teraz, po 26 latach od premiery "All I Want For Christmas Is You", piosenkarka zaśpiewała kolejny świąteczny przebój "Fall In Love At Christmas", który powstał we współpracy z Khalidem oraz Kirkiem Franklinem. Czy odniesie podobny sukces? Z pewnością nie będzie to proste.



Wideo youtube