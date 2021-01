Sukces "Topu Wszech Czasów" w Radiu 357. "Nie najgorzej, jak na małe radyjko"

1 stycznia na antenie powstającego Radia 357 usłyszeć można był kultowy "Top Wszech Czasów". Wyniki audycji są imponujące.

Marek Niedźwiecki był pomysłodawcą i prowadzącym "Topu Wszech Czasów" /Piotr Kamionka / Reporter

W radiowej Trójce "Top Wszech Czasów" po raz pierwszy na antenie zagościł w 1983 roku, a od 1994 roku był nadawany regularnie.

"Top Wszech Czasów" to lista wybierana przez słuchaczy, która składa się ze stu utworów, według nich najlepszych w historii muzyki.

Pomysłodawcą audycji jest Marek Niedźwiecki, który również przez lata był prowadzącym "Topu". Od 2011 roku audycja zawsze była emitowana 1 stycznia. W tym roku w ramówce Trójki nie znalazło się miejsce na "Top".

Jednak dla fanów audycji miłą niespodziankę przygotowali prowadzący Radia 357. Format był nieco inny, ponieważ piosenki zostały wybrane przez dziennikarzy. Audycja odbyła się tradycyjnie 1 stycznia i trwała od 9 do 21. Poprowadzili ją kolejno: Piotr Stelmach, Marcin Łukawski i Marek Niedźwiecki.

"Przed Państwem muzyczne święto, czyli Top Wszech Czasów Radia 357. Przez 12 godzin będziemy grali najważniejsze utwory wybrane przez naszych dziennikarzy. W tym roku Top będzie wyjątkowo ułożony przez nich" - można było przeczytać w opisie wydarzenia. Jak wytłumaczyli organizatorzy, jako dopiero powstające radio, nie posiadają jeszcze systemu do głosowania.

"Bardzo chcieliśmy wyemitować na naszej antenie 'Top Wszech Czasów', bo to audycja, bez której ani słuchacze, ani my nie wyobrażamy sobie Nowego Roku. To trochę jak Boże Narodzenie bez 'Kevina..'. Dlatego wybraliśmy tym razem nasze najważniejsze utwory, nazywając to wewnętrznie 'Topem Zerowym'. Niesamowite wyzwanie, ale udało się" - podsumował Piotr Stelmach w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Audycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdzają wyniki słuchalności. "Podczas Topu Radia 357 nasz stream uruchomiono 1,25 miliona (!) razy. Unikalni użytkownicy: 247 tysięcy" - poinformowali organizatorzy.



"W każdej chwili dzisiejszej audycji słuchało przynajmniej 120 tys. osób. To tak zwany zasięg sekundowy, czyli ile osób realnie siedziało przy głośnikach w trakcie każdej piosenki. Wystawiliśmy w tym czasie ponad pół miliona streamów. Wiedzą Państwo, jaka stacja internetowa w Polsce ma taki zasięg? Żadna. Wiedzą Państwo, jaka to słuchalność w odniesieniu do stacji FM? Mniej więcej połowa zasięgu Pewnego Radia, które wszyscy dobrze znamy. Nie najgorzej, jak na 'małe internetowe radyjko', które do tego jeszcze nie ruszyło" - podsumowali dziennikarze Radia 357 zaraz po audycji.

"Mamy radio. Mamy dom. Dziękujemy. Dziękuję" - pisał na swoim profilu Piotr Stelmach. Oficjalne rozpoczęcie działalności radia zaplanowane jest na 5 stycznia.