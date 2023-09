Dziewiąty longplay słynnej grupy z nowojorskiej Long Island nagrano w miejscowym InLine Studio, które należy do Terrence'a Hobbsa i Dereka Boyera, odpowiednio gitarzysty i basisty Suffocation. Współproducentem "Hymns From The Apocrypha" jest Christian Donaldson, gitarzysta kanadyjskiego Cryptopsy, który odpowiadał również za miks i mastering. Okładkę zaprojektował grecki artysta Giannis Nakos z Rem3dy Art Design.

"Hymns From The Apocrypha" będzie pierwszą płytą Suffocation z udziałem nowego wokalisty Ricky'ego Myersa, który w 2019 roku zastąpił na tej pozycji oryginalnego, wieloletniego frontmana zespołu Franka Mullena, jednego z pionierów w dziedzinie deathmetalowego growlingu w niskich rejestrach. Przypomnijmy, że Myers jest także współzałożycielem kalifornijskiej grupy Disgorge, w której od lat 90. gra na perkusji.



Wśród dziewięciu przygotowanych kompozycji znajdziemy ponownie zarejestrowany utwór "Ignorant Deprivation" z "Breeding The Spawn", drugiego albumu Suffocation, który ujrzał światło dzienne 30 lat temu.



Pierwsza od sześciu lat płyta nowojorczyków będzie mieć swą premierę 3 listopada nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (CD, na kasecie i winylu, cyfrowo).



Suffocation podzielili się właśnie z fanami singlem "Seraphim Enslavement". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Suffocation Seraphim Enslavement



Suffocation - szczegóły albumu "Hymns From The Apocrypha" (tracklista):

1. "Hymns From The Apocrypha"

2. "Perpetual Deception"

3. "Dim Veil Of Obscurity"

4. "Immortal Execration"

5. "Seraphim Enslavement"

6. "Descendants"

7. "Embrace The Suffering"

8. "Delusions Of Mortality"

9. "Ignorant Deprivation".