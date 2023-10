Strange New Dawn: Album "New Nights Of Euphoria" gotowy. Kiedy premiera?

Nowy longplay Norwegów powstał w studiach Burnhill i Dub.

Przypomnijmy, że filarami grającego psychodeliczny, progresywny doom metalu Strange New Dawn są dwaj bracia bliźniacy: gitarzysta Christian "Xbotteri" Botteri i basista Christopher "CM Botteri", czyli byli członkowie i współzałożyciele uznanych norweskich formacji In The Woods i Green Carnation. Od samego początku towarzyszy im gitarzysta Sven Rothe. Skład uzupełniają klawiszowiec Muld, prywatnie brat Svena; wokalista "Roy Ex-Royal" Andersen; oraz Bjørn Harstad, niegdysiejszy gitarzysta prowadzący In The Woods i Green Carnation.



Trzeci album Strange New Dawn ujrzy światło dzienne 24 listopada nakładem fińskiej Svart Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Teledysk do premierowej kompozycji "Fortune Bringer" Strange New Dawn możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Strange New Dawn: Fortune Bringer (Official Music Video)

Strange New Dawn - szczegóły płyty "New Nights Of Euphoria" (tracklista):

1. "Journey Within"

2. "Class Hero Idol"

3. "Defenders Of Faith"

4. "The Wake Of Icons"

5. "Fortune Bringer"

6. "Finding The Pieces"

7. "Seek It"

8. "High Strangenes"

9. "Sons Of Galaxy"

10. "The Passing".